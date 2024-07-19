Arnavutköy'de 3 ton aşure vatandaşlara ikram edildi - Son Dakika
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Genel

Arnavutköy'de 3 ton aşure vatandaşlara ikram edildi

Arnavutköy Belediyesi, Muharrem ayının bolluk ve bereketini vatandaşlarla paylaşmak için 3 ton aşure dağıttı. Geleneksel hale gelen aşure dağıtımı, Arnavutköy merkez meydanında gerçekleştirildi.

19.07.2024 16:35
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Arnavutköy'de 3 ton aşure vatandaşlara ikram edildi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Muharrem ayının bolluk ve bereketini bu yıl da vatandaşlarla paylaştı. Dev kazanlarda pişirilen 3 ton aşure vatandaşlara ikram edildi.

Arnavutköy'de geleneksel hale gelen aşure dağıtımı kapsamında Arnavutköy merkez meydanında dev kazanlardaki 3 ton aşure vatandaşlara dağıltıdı. Arnavutköy Belediyesi'nin her yıl geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımı bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Program hakkında açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Öncelikle tüm Müslüman aleminin Muharrem ayını tebrik ediyorum. Mevlam bu ayda ülkemize, vatanımıza, ilçemize ve İstanbullumuza birlik, beraberlik ve bereket versin. Bizler Arnavutköy Belediyesi olarak her yıl Muharrem ayında olduğu gibi aşuremizi kıymetli hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Güzel bir cuma gününde Arnavutköylü hemşerilerimizle birlikte cumamızı eda ettik ve merkez meydanımızda aşuremizi paylaştık. Ben Arnavutköyümüz'e ve hemşehrilerimize sağlık, mutluluk, birlik ve beraberlik içerisinde nice aşure günleri temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de 3 ton aşure vatandaşlara ikram edildi - Son Dakika

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