Arnavutköy'de 89 eserin açılışı gerçekleştirildi

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Arnavutköy Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 89 eserin açılışı gerçekleştirildi

Arnavutköy'de 89 eserin açılışı yapıldı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 89 eserin toplu açılış töreni Hadımköy Meydanı'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bu eserlerin her biri, siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Arnavutköy bırakmak adına atılmış önemli adımlardır. Bundan sonraki süreçte de kıymetli kardeşim Mustafa Candaroğlu'nun eser siyasetiyle Arnavutköy'e hizmet edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.

Arnavutköy, Hadımköy Meydanı'nda 89 eserin toplu açılış töreni düzenlendi. Düzenlenen programa Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Bayram Şenocak ve Şengül Karslı, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreninin ardından ise iftar programı düzenlendi.

"Eser siyasetiyle Arnavutköy'e hizmet edeceğinden hiç şüphem yok"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün burada inşa ettiğimiz meydanların, prestij caddelerin, parkların, aile sağlığı merkezlerinin, Karaburun'da yaptığımız liman ve sahil düzenlemelerinin ve kardeş belediyelerimizde yaptığımız 89 dev eserin açılışını yapmak için bir araya geldik. Bu eserlerin her biri, siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm üretmek ve gelecek nesillere daha güzel bir Arnavutköy bırakmak adına atılmış önemli adımlardır. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Bundan sonraki süreçte de kıymetli kardeşim Mustafa Candaroğlu'nun eser siyasetiyle Arnavutköy'e hizmet edeceğinden hiç şüphem yok. Bu yolda bana olduğunuz gibi Mustafa kardeşime de destek olacağınızdan hiç şüphem yok" ifadelerini kullandı.

"Arnavutköy'ün her bir köşesine dokundu"

AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu ise "Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı, görev süresi boyunca Arnavutköy'ün her bir köşesine dokunarak, hizmetleriyle adından söz ettiren, Türkiye'nin birçok bölgesinde eserler inşa eden bir başkan oldu. Bugün de açılışını gerçekleştirdiğimiz 89 eser, Sayın Haşim Baltacı'nın gösterdiği kararlılık ve azmin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Görev süresince eser siyasetiyle hareket eden, sadece sözde değil, icraatlar ile de varlığını hissettiren Ahmet Haşim Baltacı başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Arnavutköy'ün her mahallesine yapılan eserler kullanıma açıldı

Açılışı yapılan eserler arasında vatandaşlara modern bir yaşam alanı sunan Hadımköy Meydan Kompleksi, Anadolu Mahallesi Meydan Kompleksi, Karaburun'da yapılan sahil düzenlemeleri, balıkçı barınakları, sosyal tesisler ve kardeş belediyelerde yapılan eserler yer aldı. Öte yandan bunların yanında, ailelerin keyifle vakit geçirebileceği farklı özelliklere sahip 39 park, 4-6 yaş arası çocuklar için 7 adet Kur'an Kursu, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşabilmesi için 7 mahallede aile sağlığı merkezi, Arnavutköy'ün birçok mahallesinde prestij cadde ve meydan düzenlemesi, yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet yolunun da açılışı gerçekleştirildi.