Ataşehir'in minikleri mezun oldu - Son Dakika
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Genel

Ataşehir'in minikleri mezun oldu

Ataşehir Belediyesi'nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören miniklerin mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene izleyici olarak katılan anne babalar, çocuklarının renkli gösterilerini keyifle izledi.

02.07.2024 22:00
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Ataşehir'in minikleri mezun oldu

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi'nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören miniklerin mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene izleyici olarak katılan anne babalar, çocuklarının renkli gösterilerini keyifle izledi.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören minikler için Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenlendi. Çalışan anne babaların en büyük destekçisi olan Ataşehir Belediyesi'nin gündüz çocuk bakımevleri; ev sıcaklığını aratmayarak, çocuklara güvenli bir ortam sağlıyor. Bütün sene boyunca çocuklarının emin ellerde olduğunu, iyi beslendiğini, iyi eğitim aldığını, eğlendiğini ve mutlu olduğunu bilen anne babalar, gündüz bakımevlerine çocuklarını güvenle teslim ediyor.

Bahri Behçet Yıldız Gündüz Çocuk Bakımevi, Saadet Hasan Gülbaran Gündüz Çocuk Bakımevi, Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi ve Barbaros Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nin 4 ve 5 yaşındaki minikleri eğlenerek geçirdikleri bir seneyi yılsonu gösterileriyle tamamladı. Aylar öncesinden bu özel gösteriye hazırlanan minikler, sahnede heyecanlı anlar yaşadı. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, izleyici olarak katılan anne babalar, çocuklarının renkli gösterilerini keyifle izledi.

Bu özel gün için hazırladıkları gösterileri büyük bir özveriyle sunan minikler, izleyenlerden tam not aldı. Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gündüz çocuk bakımevleri, Ataşehir'in minikleri için yeni dönemde de hizmet vermeye devam edecek.

Kaynak: İHA

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