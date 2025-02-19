Aydos Ormanı Beyaz Örtüyle Kaplandı

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Aydos Ormanı beyaza büründü

İSTANBUL - İstanbul'da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen Aydos Ormanı havadan görüntülendi.

Meteoroloji ve AKOM'un günlerce süren uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Özellikle Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerde etkili olan kar Anadolu Yakası ilçelerinde de aralıklarla etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerden olan Kartal Aydos Ormanı da kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ağaçların karla kaplanmasıyla oluşan kartpostallık manzara dron ile havadan görüntülendi.