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Aydos'ta kar yağışı başladı

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İSTANBUL - İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı Aydos'ta da başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Özellikle Avrupa Yakası'nda ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı, Anadolu Yakası'nda da etkili oluyor. Aydos Ormanı ve çevresinde lapa lapa kar yağdığı görüldü. Bir vatandaş, "Meteoroloji uyarmıştı kar yağacak diye. Aydos'un yüksek tepelerinde kar yağışı başladı" dedi.