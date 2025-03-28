Bahçelievler\'de 100 Bisiklet Hediye Edildi

Bahçelievler'de Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni düzenlendi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından "Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni" düzenlendi. Yapılan çekilişle 100 vatandaşa bisiklet hediye edilirken, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Çekilişle ve adaletli bir şekilde veriyoruz. Herkes bisiklet kullanana ve spor yapana kadar devam ettireceğiz" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından "Bisiklet Çekilişi ve Dağıtım Töreni" düzenlendi. Her ay yapılan bisiklet dağıtım çekilişinde 100 kişiye bisiklet hediye ediliyor. Sporu, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve hava kirliliğini azaltmak amacıyla yapılan proje çerçevesinde bugüne kadar 3 bin kişiye bisiklet dağıtımı yapıldı. Yapılan törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediyesi Meclis üyeleri ve birçok vatandaş katıldı.

" Gazze'de insanlar deniz kenarında çadırda yaşıyorlar"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Girmek istemiyorum ama tabii ki üzüldüğümüz şeyler var. Ramazan ayında hamdolsun, iftarlarımız var, karnımızı doyuruyoruz. 4 tarafının 1 tarafı deniz olan Gazze'de insanlar deniz kenarında çadırda yaşıyorlar. Hava şartları da aynı Türkiye gibi. Geceleri soğuk ve o çadırların altına geceleri deniz geliyor. Yiyecekleri bir şey de yok. Biz Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz. 13 yıl Suriye'de katil Esad'ın zulmünden kaçanlar geri döndüyse, 13 yıllık savaş 13 günde bittiyse inşallah Rabbim bir gün Gazze'ye de tam bir özgürlük getirsin. Mescid-i Aksa'ya da tam bir özgürlük getirsin, huzur içinde ibadet etmeyi sağlasın" ifadelerini kullandı.

"Bahçelievler'de herkes, bisiklet kullanana ve spor yapana kadar devam ettireceğiz"

Çocukların bisikletleri heyecanla beklediklerine değinen Hakan Bahadır, "Çocuklar heyecanla bekliyorlar. Bununla 3 bin bisiklet dağıtmış oluyoruz. Bana buradan çıkışta arkadaşlar, 'Bize verir misin' diye soruyor. Bizim depomuzda hazır da bisiklet yok. Bilerek dağıtmamazlık yapmıyoruz. Aylık 100 tane alıyoruz. Bisikletler yer kaplar diye demonte halde geliyor. Spor Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımı bazen görüyorum gece 00.00-01.00'da bisikletleri yapıyorlar. Çekilişle ve adaletli bir şekilde veriyoruz. Elimizde olsa diğer çocuklarımıza da veririz. Bahçelievler'de herkes, bisiklet kullanana ve spor yapana kadar devam ettireceğiz. Dün akşam Kadir Gecesi'ydi. Mübarek Ramazan ayının son günleri. Son güleri biliyorsunuz cehennem azabından kurtuluş günleri. Rabbime tüm Müslümanların, Bahçelievler'deki komşularımın cehennem azabından kurtulmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nın şimdiden mübarek olsun. Bayramın ilk günü saat 12.00'da yine programımız var. Tüm komşularımızı bekliyoruz. Bir yemek ikramımız ve çocuklara sürpriz hediyelerimiz var. Tüm komşularımızı bekliyoruz, mahallelerdeki belli yerlerden ringlerle alacağız. Bakın burada çadırımız var, günlük bin kişilik yemek veriyoruz. Bu sene 4 tane çadır açtık. Kuleli'de, Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki ilkokulun bahçesinde, Yayla'da açtık. Yaklaşık günde 6 bin iftar veriyoruz. 4 bin çorba veriyoruz. Çevremizdeki belediyeler vermediler, olabilir. Bizimde imkanlarımız çok iyi değil ama olsun şunu düşündük; biz gönüllere hizmet eden bir belediyeyiz. Sadece kaldırım ve park yapan değil" dedi.