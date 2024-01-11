 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçelievler'de engelli vatandaşlara özel ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de engelli vatandaşlara özel ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı

Bahçelievler Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara özel yapılan ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı. Açılışta Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Berber hizmeti engellilere ve bakıma muhtaç 65 yaş üzeri vatandaşlara da ücretsiz olarak sunuluyor. Gelme imkanı olmayan engelli vatandaşların bakımları ise evde yapılmaktadır.

Bahçelievler\'de engelli vatandaşlara özel ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı
11.01.2024 - 10:46,  Güncelleme: 10:47
Abone Ol

Bahçelievler'de engelli vatandaşlara özel ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara özel yapılan ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı.

Açılış Bahçelievler Belediyesi tarafından Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi'nde yapıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan program açılış konuşmasıyla devam etti. Açılışın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Bahadır, çeşitli etkinliklere katıldı. Berber hizmeti engellilere ve bakıma muhtaç 65 yaş üzeri vatandaşlara da ücretsiz veriliyor. Hem kadın, hem de engelli erkekler için yapılan hizmetten yararlanmak için vatandaşlar randevu alıyor. Gelme imkanı olmayan engelli vatandaşların bakımları ise yetkililer tarafından evde yapılıyor.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün burada toplumumuzun bir gerçeği olan özel gereksinim gerektiren arkadaşlarımızın mutluluğu yaşamaları ve ailelerinde dinlenmesi için bir mekan oluşturduk. Buraya gelen arkadaşlarımız dinleniyor. Oyun oynamak isteyen oyun oynuyor. Burada belirli günlerde bazı faaliyetler ve çalışmalar yapılıyor. Bu arkadaşlarımızı biz hayatla birleştiriyoruz. Bundan 20-30 yıl önce özel gereksinim gerektiren çocuğunu kardeşini neredeyse gizliyorlardı. Ama şu anda her yerde özel gereksinimli arkadaşlarımız hayatın her anında var. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve aile bakanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa katılan anne Serap Bakır, "İki tane özel çocuğum var. Her hafta psikoloğa geliyoruz. Başkanımızdan çok memnunuz. Böyle etkinliklerden çok memnunuz. Çocuklarımıza her türlü imkanı sağlıyor. Bütün faaliyetlere katılıyoruz" şeklinde konuştu.

Engelli olduğu için ücretsiz bir şekilde belediyenin kuaför hizmetinden yararlandığını dile getiren Asuman Öztürk, "Ben başkanımızdan çok memnunum. Eşimin ve benim her şeyimle ilgileniyor. Buraya randevulu sistemle geliyorum. Hiçbir zamanda geri çevrilmedim. Eşime yüzde 95 engelli olduğu için evde hizmet veriliyor. Ben yüzde 40 engelli olduğum için buraya geliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakan Bahadır, Bahçelievler, Engelliler, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bahçelievler'de engelli vatandaşlara özel ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı - Son Dakika


11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı Altının Gram Fiyatı Yükselişle Başladı
10:17
MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:03
Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01
Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
10:01 Sınavda 100 alan öğrencisini evine çağırıp istismar eden öğretmene 12 yıl hapis cezası verildi
09:07 Güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen, kendisini eskortla aldatan eşinden boşanıyor
08:31 CHP'nin Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday göstermesine tepki yağıyor
08:24 Survivor All Star'a veda eden isim Doğukan Manço oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 11:32:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de engelli vatandaşlara özel ücretsiz berber hizmeti düzenlenen törenle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement