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Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu açıldı

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz: "Çevre yolumuz ile 520 milyon tasarruf edeceğiz"

BALIKESİR - Balıkesir Kuzeybatı Çevreyolu, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın katılımı ile açıldı. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Boyraz, çevreyolunun kullanılmaya başlaması ile yıllık 520 milyon TL tasarruf edileceğini söyledi.

Balıkesir'de Kuzeybatı Çevreyolu açıldı. Bursa istikametinden gelenlerin şehir içi trafiğine girmeden direkt olarak Edremit yoluna bağlanacağı Kuzeybatı çevreyolunun ilk etabı hizmete alındı. Törene Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yolun kısa sürede bitirildiğine vurgu yaparken, emeği geçenlere teşekkür etti. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bu güzel ülkeyi her alanda küresel bir güç haline getirmek hedefiyle daha çok çalışarak ödeyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yol medeniyettir, yol gelişmedir' sözünden hareketle ülkemizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşımıza daha konforlu bir yaşam sunmak ümidiyle önemli adımlar atıyoruz. Transit trafiğin yoğun olduğu bölgede kesintisiz trafik akışını sağlayan çevre yolu projelerine de devam ediyoruz. Geçen hafta Çanakkale'de Bayramiç Etili çevre yollarını, daha bu sabah da Bolu güney çevre yolumuzun açılışını gerçekleştirdik. Şimdi ise Balıkesir'de Kuzeybatı çevre yolumuzu açmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye'nin Marmara ve Ege Denizi'ne açılan yeşil penceresi, Balıkesir ülkemizin sanayi açısından en gelişmiş iki bölgesini birbirine bağlayan konumu ve ile Güney Marmara'nın önemli merkezleri arasında yer alıyor. İstanbul ve Avrupa'yı İzmir'e ulaştıran, İstanbul İzmir otoyolu ve devlet yolu güzergahında yer almakta, yaygın ulaşım, aile, tarım ve hayvancılığa dayalı. Sanayisini yeni yatırımlarla büyütmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısına kamu tamamına 113 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu on katından fazla arttırarak 70 kilometreden 702 kilometreye çıkarttık. İzmir İstanbul otoyolu projesiyle, Balıkesir'de otoyol konforuyla tanıştırdık. Bursa'ya, İzmir, Manisa'ya, Çanakkale'ye bölünmüş yollar ile bağlandı. Şu anda Balıkesir Dursunbey yolu, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu, Dursunbey, Harmancık Tavşanlı yolu, Balya, İvrindi yolu, Bandırma Kavşağı gibi 7 milyar 550 milyon lira proje tutarı ile 15 karayoluyla projesini hayata geçiriyoruz. Çok değerli katılımcılarım, şimdi sizlerle birlikte kuzey batı çevre yolumuzun 147 metre uzunluğundaki üç köprünün de bulunduğu 4,2 kilometrelik kesimini hizmete açacağız. Şehir içerisinde kalan mevcut yol yerine kentin kuzeyinden geçecek bu yol bölgedeki ulaşım statlarında önemli ölçüde arttıracak. Hızla artan sanayi tesisi ve limanlara konforlu erişim imkanı da sağlayacağız. Yolun tamamını hizmete sunulmasıyla 13 kilometre kat ederek geçtiğimiz güzergahı üç kilometre kısaltacağız. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 453 milyon lira, akaryakıttan 67 milyon lira olmak üzere yıllık 520 milyon TL tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların, karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız" dedi.

Tören sonunda kurdele kesimi gerçekleştirildi.