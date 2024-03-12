Başakşehir'de Ramazan Heyecanı Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Başakşehir'de Ramazan Heyecanı Coşkuyla Başladı

Başakşehir'de, on bir ayın sultanı ramazan coşkuyla başladı. İlçenin beş ayrı noktasında düzenlenen sohbetler, ilahi dinletileri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çocuk etkinlikleri ile ramazanın maneviyatı tüm ilçeyi sardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ramazanın ilk gününde Başakşehirlilerle bir araya geldi.

12.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:35
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Başakşehir'de Ramazan heyecanı coşkuyla başladı

İSTANBUL - Başakşehir'de, on bir ayın sultanı ramazan coşkuyla başladı. İlçenin beş ayrı noktasında düzenlenen sohbetler, ilahi dinletileri, Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve çocuk etkinlikleri ile ramazanın maneviyatı tüm ilçeyi sardı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ramazanın ilk gününde Başakşehirlilerle bir araya geldi.

Başakşehir'de rahmet ve mağfiret ayı ramazan coşkuyla karşılandı. Başakşehirliler, ramazanın ilk gününde Başakşehir Kent Meydanı, Sular Vadisi, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı, Güvercintepe-Altınşehir Millet Bahçesi Spor Parkı ve Şahintepe Spor Parkı'ndaki etkinlik alanlarına akın etti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kent Meydanı ve Altınşehir - Güvercintepe Millet Bahçesi Spor Parkı'nda Başakşehirlilerin ramazan heyecanını paylaştı.

5 noktada ramazan etkinliği

Ramazan'ın ilk gününde Güvercintepe - Altınşehir Millet Bahçesi'nde Dursun Ali Erzincanlı, Başakşehir Kent Meydanı'nda Halil Necipoğlu, Özdemir Bayraktar Bilim Kültür ve Yaşam Parkı'nda Mustafa Cihat, Sular Vadisi'nde Başakşehir Musiki Topluluğu ve Şahintepe Spor Parkı'nda Grup Dergah, Başakşehirlilere huzur ve maneviyat dolu bir akşam yaşattı.

Kitap Fuarı kapılarını açtı

Etkinlik alanlarında iftar ve teravih arasında ise ilçenin minikleri doyasıya eğlendi. Başakşehir Kent Meydanı'nda geleneksel hale gelen Kitap Fuarı da kapılarını açtı. Başakşehirli kitapseverler fuarın ilk gününde stantlara yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başakşehir'de Ramazan Heyecanı Coşkuyla Başladı - Son Dakika

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