Başkan Ertaş, yağmurla mücadelede sahada - Son Dakika
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Başkan Ertaş, yağmurla mücadelede sahada

Başkan Ertaş, yağmurla mücadelede sahada

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçede başlayan şiddetli yağmurda ekipleri seferber ederek çalışmaları takip etti. Esnafın taleplerini dinleyen Ertaş, sorunların çözümü için adımlar atacaklarını belirtti.

23.05.2024 19:57  Güncelleme: 20:00
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Başkan Ertaş, yağmurla mücadelede sahada

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ilçede öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmurda ekipleri seferber etti. Kendisi de sahaya çakıp çalışmaları yerine takip etti

Yağmurun başlamasıyla birlikte Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilgili müdürlerle iletişime geçerek sahadaki çalışmaları yakından takip etti. Aynı zamanda sahadaki ekiplerle sürekli iletişim halinde olan Ertaş, olası sorunların büyümeden hızlı bir şekilde çözülmesi için ekipleri görevlendirdi.

Başkan Ertaş, özellikle çarşı esnafını ziyaret ederek, yaşanan sıkıntıları yerinde tespit etti. Esnafın taleplerini dinleyen Ertaş, sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Esnaflara geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Ertaş, kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını ifade etti, "Tüm esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm ekiplerimizle sahadayız. Bu tür sorunları ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları hızla yerine getireceğiz" dedi.

Kaynak: İHA

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