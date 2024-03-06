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Başkan Sekmen, kentsel dönüşümün kitabını yazdı

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, deprem gerçeğine dikkat çekmek için kaleme aldığı "Arazi Yönetimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Stratejisi" kitabı için imza günü yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kırsalda kalkınmanın başarılı hale gelmesi, bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kentsel standartların yükseltilmesi için, bütünlükçü bir yönetim anlayışı ile 2021 yılında başlattıkları "Erzurum 1/25.000 ölçekli Arazi Yönetimi ve Arazi Kullanım Planlaması" projesi ile birlikte bir dizi çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Kaynakların sürdürülebilirliği çerçevesinde dikkat edilmesi gereken günümüzün en kritik kavram ve olguları karşısında arazinin planlı kullanımı zorunluluğundan hareketle ülkemizin güzide şehri Erzurum'u gelecek nesillere cazibeli ve yaşanılabilir kılmak için çözümler üretmekteyiz. Projemizle koruma-kullanma dengesinin sağlanması, gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi, sanayileşme ve kentsel gelişimin doğru yönde ilerlemesi, imar ve kentsel dönüşüm uygulamalarında ihtiyaç duyulan rezerv alanların sağlanması, kentsel-kırsal arazi kullanım dengesinin doğru yönetilebilmesi ve özellikle ilin araziye bağlı varlık değerinin çok daha üst bir düzeye yükseltilmesi mümkün olabilecektir" şeklinde konuştu.

"Temel bir strateji ve yol haritası olacak"

Tecrübe ve deneyimlerini herkesle paylaşmak için kitap yazma fikrinin doğduğunu ifade eden Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadim şehrimiz Erzurum için il bütününde kapsayıcı ve öncelikli dönüşüm alanlarının belirlenmesi amacıyla 'Erzurum Arazi Yönetimine Dayalı Kentsel Dönüşüm Stratejisi' kitabımı kaleme aldım. 40 yılı aşkın bir süredir siyaset ve yerel yönetimlerde aktif görev almam hasebiyle başta kentsel dönüşümde ele aldığım metotlar olmak üzere arazi yönetimine dayalı önemli envanterlerin yer aldığı çalışmamda; 'Erzurum İl İdari Sınırları Bütününde Arazi Yönetimi ve Kullanımına İlişkin 1/25.000 ölçekli envanter çalışması' ve buna dayalı olarak 1/25.000 ölçekli 'Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu' ile 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planları da yer almaktadır. Kentsel ve özellikle kırsal alanlarda olmak üzere il bütünündeki arazilerin yönetilmesine esas olarak; 1/25.000 ölçekli standart topoğrafik haritalar baz alınarak, kırsal mülkiyetlerin de göründüğü güncel ve doğru arazi bilgisi veri tabanının oluşturulması, doğal eşik analizleri ve sentez çalışmaları sonucunda arazi kullanım planlaması yapılması, kentin ve kırın doğru ve sürdürülebilir gelişim stratejilerinin belirlenmesi noktasında görüşlerimin de yer aldığı bu çalışmam, umuyorum ki 'Erzurum Arazi Yönetim Sistemi'nin işlerliği açısından da temel bir strateji ve yol haritası özelliğini taşıyacaktır."