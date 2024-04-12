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Başkentin parklarına vatandaşlardan yoğun ilgi

ANKARA - Ankara'da Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, çocukları ile parklara akın etti.

Başkentliler, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini parklarda geçirerek keyifli vakit geçiriyor. Ankara'da kalan vatandaşlar, şehir dışına çıkanların aksine parklara akın ederek bayramın tadını çıkarıyor. Trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kalırken, parklarda renkli görüntüler oluştu. Sıcak havayı değerlendiren vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte Dikmen Vadi Parkı'nı tercih etti.

Ailesi ile stresten kaçmak için gelen hukuk öğrencisi Aleyna Altunok, " Buranın ortamı atmosferi çok rahat. Yani insanı çok dinlendiriyor, motive ediyor. Okulun verdiği, hayatın verdiği stresi burada çok rahat atabiliyoruz. Kendimizi daha rahat hissediyoruz böyle ağaçlarla ormanla suyla. Bizim için daha iyi bir şey oluyor. Çok da güzel bir bayram tatili oluyor böylelikle bir yeşillerin arasında. Herkesin de bayramını kutluyorum bu vesileyle." dedi.

Anne Asuman Altunok ise "Ankara'nın en güzel parklarından birisi Dikmen Vadisi. Her sene aynı zamanda gelmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir park. Sakura ağaçlarımız bu sene de çok güzel. Tomurcuklular şeklinde açmış. Ailemle oğlumla ve kızımla Beraber buradayız. Burada çok güzel stres atıyoruz. Vadiyi tamamıyla dolaşıyoruz. Vadi çok güzel. Bu sene daha da daha üstüne katmış. Temizlik yapılmış, çok güzel ortam. Herkesi buraya davet ediyoruz" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte gelen İlhami Yılmaz ise Aile parklarını gezdiklerini güzel vakit geçirmek istediklerini belirtti.

Bayramın üçüncü gününde de parklar, ailelerle dolup taşarken, şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için ideal bir alternatif sunuyor.