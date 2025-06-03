Bayraktar TB3'ten 100. Sorti - Son Dakika
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Bayraktar TB3'ten 100. Sorti

03.06.2025 16:07
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Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde 100 sorti tamamlayarak tarihe geçti ve yeni testler başarıyla yapıldı.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde 100 sortiyi tamamladı

İSTANBUL - Dünya havacılık tarihinde kısa pistli gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapan ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde sürdürdüğü testlerde 100 sortiyi başarıyla tamamladı. Son denemelerde görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş sistemleri de test edildi.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisindeki test faaliyetlerinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Dünya havacılık tarihinde kısa pistli bir gemiden tam otonom kalkış ve iniş yapabilen ilk SİHA olan Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da icra ettiği testlerde toplam 100 sorti gemi kalkış ve inişini başarıyla tamamladı.

Yapay zeka destekli tam otomatik kalkış iniş

28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında TCG Anadolu'da yapılan son testlerde, Bayraktar TB3'ün görüntü tabanlı yapay zeka destekli tam otomatik kalkış ve iniş kabiliyeti de test edildi. Bu kapsamda görsel hat takibi, uçak gemisi tespiti, pist tespiti ve yerden görü ile iniş açısı tahmini gibi önemli kabiliyetlerin denemeleri başarıyla gerçekleştirildi. Gemideki testleri başarıyla tamamlayan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, Muğla Aksaz açıklarından Keşan'daki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne uçarak döndü.

Toplam uçuş bin 167 saate ulaştı

Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisindeki sorti sayısını 101'e yükseltirken, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm test uçuşlarında toplam bin 167 saat 8 dakika havada kaldı. Milli SİHA'nın test programı kapsamındaki toplam sorti sayısı ise 709'a ulaştı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023'te gerçekleştirdiği uzun uçuş testinde ise 32 saat kesintisiz uçarak 5 bin 700 kilometre yol katetti.

DENİZKURDU'nda ikili salvo atışları

Bayraktar TB3 SİHA, 14 Mayıs 2025 tarihinde DENİZKURDU-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nde önemli bir kabiliyetini dünyaya gösterdi. Akdeniz'de seyreden TCG Anadolu'dan art arda havalanan PT-3 ve PT-4 kuyruk numaralı Bayraktar TB3 SİHA'lar, Roketsan tarafından üretilen MAM-L mühimmatları ile kara hedeflerine yönelik ikili salvo atışını tam isabetle gerçekleştirdi. Milli SİHA, tatbikat öncesinde de gemide yoğun bir test ve hazırlık süreci geçirdi ve 22-25 Nisan 2025'te Saros Körfezi'nde başarılı sortiler gerçekleştirdi. 11 Mayıs'ta ise ASELFLIR-500 ve Aselsan CATS elektro-optik sistemleriyle entegre MAM-L mühimmatlarıyla başarılı atışlar yaptı.

Süpersonik füzeyle tam isabet

Bayraktar TB3, 19 Kasım 2024'te Muğla Aksaz açıklarında TCG Anadolu gemisinden ilk uçuşunu başarıyla yaparak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Milli SİHA bu başarısını 25 Mart ve 27 Mart 2025 tarihlerinde Roketsan üretimi İHA-122 süpersonik füze ile deniz hedeflerine yapılan tam isabetli atışlarla taçlandırdı. Bu önemli atış testinde lazerle hedefleme görevini havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlenmiş, böylece havada iki farklı SİHA'nın koordineli olarak gerçekleştirdiği lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de başarılı bir şekilde sergilendi. Bugüne kadar İHA-122'nin yanı sıra milli mühimmatlar MAM-T ve MAM-L ile başarılı atışlar gerçekleştiren Bayraktar TB3, TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla 25 Haziran 2024 tarihinde 36 bin 310 feet irtifaya ulaşarak önemli bir başarı daha kaydetti.

Deniz aşırı güç çarpanı

Bayraktar TB3 SİHA'nın, katlanabilen kanat yapısının yanı sıra sahip olacağı kabiliyetler ile envantere girdiğinde sınıfındaki lider insansız hava aracı olacağı kaydedildi. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacağı belirtilen milli SİHA'nın, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebileceği ifade edildi. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Havacılık, Teknoloji, Savunma, Güncel, Dünya, Genel, SİHA, Son Dakika

Son Dakika Genel Bayraktar TB3'ten 100. Sorti - Son Dakika

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