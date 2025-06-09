Bayram Dönüşünde Otoyolda Yoğunluk

Bayramda dönüş çilesi: Otoyoldaki yoğunluk böyle görüntülendi

SAKARYA - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüşe geçen tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturuyor. Oluşan yoğunluk havadan da görüldü.

Kurban Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin son gününde yola çıkarak dönüşe geçen bazı tatilciler, Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Otoyolun İstanbul istikametinde oluşun yoğunluk havadan da görüntülendi.