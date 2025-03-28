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Bayramda Baklava Talebi Artıyor

Baklavacılar, hileli ürünlerden kaçınılması için vatandaşları uyarıyor ve tam gün üretim yapıyor.

28.03.2025 19:03
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Bayramda talep arttı, baklava imalathaneleri tam gün çalışıyor

Fıstık yerine ıspanak, kabak çekirdeği ve gıda boyasına dikkat

İyi bir baklavanın sırrı: Kaliteli malzeme

Bayram öncesi tatlıcılarda siparişlere yetişilemiyor

İZMİR - Ramazan ayının bitimine birkaç gün kala baklavacılarda tatlı bir bayram yoğunluğu yaşanırken imalathaneler de talepleri karşılamak için tam kapasite çalışmaya geçti. Bayram dönemini fırsat bilip tatlıları ucuza mal etmek için hile yapan yerlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen baklava ustası Serhat Şahin, "Fıstık yerine ıspanak, kabak çekirdeği ya da gıda boyası kullanan yerlere dikkat ederek güvenilir, bilindik yerlerden alın. İyi bir baklava 750 ila bin 500 TL arasında değişen fiyatlarda olur" dedi.

Ramazan Bayram'ına kısa bir süre kala baklava siparişlerinde yoğunluk devam ediyor. Vatandaşlar damak tadına ve bütçesine uygun baklavayı almak için yer arayışına girerken imalathaneler de talepleri karşılamak için tam gün üretime geçti. Pastaneler ve fırınlar kilosu 750 ila bin 500 TL arasında değişen fıstıklı baklavadan şöbiyete kadar birçok çeşidi müşterilerine sunarken baklava ustaları ise kaliteyi koruyarak en iyi tatlıları üretmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Güzel bir baklavanın püf noktalarına değinen baklava ustası Serhat Şahin (42), "Unun kalitesi, hamurun inceliği, fıstık ve sade yağ iyi bir baklavanın olmazsa olmazıdır. Şerbetinde ise tamamen organik pancar şekeri kullanılması gerekir. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmaması tamamen doğal malzemelerle yapılması baklavanın lezzetini arttırır" ifadelerini kullandı.

"Katkı maddeli şerbet, genzi yakar"

Bayram yoğunluğundan dolayı tatlı siparişlerini yetiştirebilmek için tam vardiya çalışma sistemine geçtiklerini dile getiren Şahin, "Tek amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli ve iyi bir ürün tüketmesini istiyoruz ama duyduklarımıza, gördüklerimize biz de inanamıyoruz. Baklavada fıstık yerine ıspanak, kabak çekirdeği ya da gıda boyası kullanılıyor. Bu tür hileye başvuran yerler mutlaka şerbetine de müdahale ediyor. Şeker pancarından üretilmiş doğal şeker yerine glikoz şurubu ya da farklı bir tatlandırıcı kullanılırsa baklavayı yerken genizde bir acılık bırakır. Yapılan bu müdahaleler baklavanın kalitesini bozmakla kalmaz sağlığımıza da zarar verir. Hileli olan yerde fiyat politikası devreye girer, standart bir baklavanın kilosu 750 ila bin 500 TL arasında değişir. Bir yerde bir ucuzluk varsa mutlaka orada bir fırsatçılık vardır. Vatandaşlarımız kesinlikle merdiven altı yerlerden uzak durup bildiği, güvendiği yerlerden tatlı alışverişini yapmalıdır" diye söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bayramda Baklava Talebi Artıyor - Son Dakika

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