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Belediyelerden çıkarılan işçilerden 'düdüklü' eylem

VAN - Van'daki belediyelerden çıkarılan çok sayıda işçi, DEM Partili İpekyolu Belediyesi önünde düdüklü eylem yaptı.

DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi ile İpekyolu Belediyesi, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra çok sayıda işçinin iş akdine son vermişti. İşten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemlerini sürdürüyor. Verilen karara tepki gösteren ve işlerine geri dönmek isteyen işçiler, bu kez düdüklü eylem gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, 1 Mayıs İşçi Bayramı'ndan 1 gün sonra işten çıkarılmaların başladığını hatırlattı. Eylemlerine 14 gündür devam ettiklerini ifade eden Akdeniz, "Hukuksuzca işten çıkarılan arkadaşlarımız için vermiş olduğumuz mücadelede, başta genel başkanımız ve şube yönetimi olarak burada görev aldık. Bütün işten çıkarılan arkadaşlarımızın yanındayız. Buradaki mücadelemizin tek gayesi, ekmeğe ihtiyacı olanlar var diyoruz. Sesimizi duyurmak için buradayız ve her gün de burada olacağız. Bu arkadaşlarımızın mağduriyeti giderilinceye kadar buradayız. Şu anda bile yanımızdan geçen vatandaşlar bize çiçekler vererek mücadelemizi destekliyor" dedi.

"Bu nasıl bir düşmanlıktır"

Mücadelelerinin bazı kesimlerce farklı yere çekildiğini dile getiren Akdeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazıları 'torpilli', bazıları 'şu bu' diyorlar, ben her zaman şunu diyorum; varsa işe gelmeyen, ayın 15'inden 15'ine gidip maaşını çeken, beraber tespit edelim. Ama buradaki insanlar bakın kaç gündür mağdurdur. İşten çıkarttınız, haklarını bile vermediniz. Arkadaşlarımızın maaşları eksik yatmış ve işsizlik sigortasından bile yararlanamıyorlar. Bu nasıl bir düşmanlıktır. Belediye başkanlarımızı müzakereye davet ediyoruz. Biz burada duracağız ama buna bir çözüm bulmamız lazım. Bu insanların ailesi perişan durumdadır. Aramızda hastası olanlar var, çoluk çocuğu hastanede yatan insanlar var. Bakın önümüzdeki hafta düğünü olacak arkadaşımız var."

Engelli olarak İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Vedat Ödemiş isimli işçi de haklarının verilmesini istedi.

(YLM-MSA-HA-Y)