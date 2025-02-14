Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
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Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

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Ankara'da Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla dualar ve ikramlarla kutlandı.

14.02.2025 03:37
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Ankara'da Berat Kandili idrak edildi

ANKARA - Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili Ankara'da düzenlenen programla idrak edildi.

Hicri takvime göre, Şaban ayının 14'üncü gününü 15'inci gününe bağlayan gece olan Berat Kandili Ankara'da camilerde düzenlenen programla idrak edildi. Vatandaşlar Berat Kandili nedeniyle camilerde düzenlenen programlara katıldı. Kocatepe Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında düzenlenen programda mevlitler okundu, dualar edildi, Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Yatsı namazından önce ise Berat Kandili hakkında vaaz verildi. Camiye gelen vatandaşlara ise Berat Kandili nedeniyle ikram yapıldı. Namazdan önce konuşan bir vatandaş, "Tüm İslam aleminin Berat Kandilini kutluyorum. Buradan Gazze'ye Filistin'e mazlum mağdur tüm Müslümanlarımıza da en kısa zamanda refaha ermeleri için duaya katıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

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