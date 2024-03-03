Beylikdüzü Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve 20 Park Açıldı

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Beylikdüzü Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve 20 parkın açıldı

İSTANBUL - Beylikdüzü Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve 20 parkın açılışı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.Kent Ormanı içerisinde sosyal tesis müjdesi veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "100. Yıla ithafen yaptığımız bu kent ormanını açacak olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Beylikdüzü Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve 20 Park için Gürpınar'da düzenlenen açılışı yapıldı. Açılışa Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Macera parkurları, spor alanları ve seyir noktalarıyla çocuklar kadar vatandaşların da ilgi gösterdiği Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı açılış lansmanına bölgedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Park içerisinde kurulan, boyama, çiçek ekim atölyelerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Gürpınar 100. Yıl Ormanı ve 20 Park'ın açılışına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kent Ormanı içerisinde sosyal tesis müjdesi verdi. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Çalık " Bugün çok mutluyum gerçekten. Burada yapmış olduğumuz bu güzel kent ormanının hem ismine yakışır hem ruhuna yakışır bir kalabalıkla açacak olmanın onurunu ve gururunu yaşattınız" dedi.

Cumhuriyetin 100'üncü Yılına armağan ettikleri bir proje olduğunu ifade eden Çalık, " Gerçekten Beylikdüzü'ne çok yakışır bir proje oldu. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına armağan ettiğimiz bir proje oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ve ışığından hiç ayrılmadan yapacağımız işlerden bir tanesi Gürpınar'da 100. Yıl Kent Ormanı hepinize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Burayı bir sosyal tesisle taçlandıracağız"

Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı'nda faaliyet gösterecek olan bir sosyal tesis projesinin de olacağının müjdesini veren Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, " Bizim için çok özel bir alandı burası bir kent ormanı inşa ettik. Yaklaşık 28 dönümlük bir alanın içerisinde spor alanları tematik alanlar, çocukların vakit geçireceği bir yer. Komşularımızın ilgisi alakası çok yüksekti bugün. Hem 100'üncü Yılın ruhuna, hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham alarak yapıyoruz her şeyi. Bu parkımızın kent ormanını 100'üncü Yıla armağan ettiğimiz bir orman. burada evlatlarımız, bu kentin insanları ve komşularımız çok aktif bir şekilde kullanacaklar burayı. Bir sosyal tesisle de taçlandıracağız burayı. Hem belediyenin kenti iç işletmesi olacak uygun fiyata. Ekonomik koşulların ne kadar zor olduğunun hepimiz farkındayız. Daha uygun fiyata burada çay, kahve içebilecekler" şeklinde konuştu

" Beylikdüzü'ne 5 yılda 74 park ve 1 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık "

Beylikdüzü'nde Başkanlığı boyunca 5 yıl içerisinde 74 park açılışı ve 1 milyon metrekare yeşil alan kazandırdıklarını ifade eden Çalık, "Burası belki de polislerin kara noktası halinde bir yerdi Burayı insanların kullanımına açalım istedik. Mevcut ağaçları koruyarak ilave ağaçlandırma yaptık. Park alanları yaptık. Çocukların macera alanlarını yaptık bir de çok kot farkları olan bir alandı. Tamamını aslında iyileştirdik. Çok güzel seyir alanları oluşturduk. Muazzam bir merkeze dönüştü. Havanın soğuk olmasına rağmen, yüzlerce binlerce hemşerimizle açıyoruz parkımızı. Bu ilginin olmasını ben 100. Yılın enerjisine bağlıyorum. Bu topraklardan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hem fikirleri hem düşünceleri bu topraklara ilham olmaya devam edecek. 100.yıla armağan olsun. Tüm yaptığımız eserleri kurucu ilkelere ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan izinden ayrılmayan düşüncemizle yapıyoruz. Hep ilham alıyoruz. Bugün bu parkımızla birlikte bitirmiş olduğumuz 20 tane daha parkımızı açtık. Böylelikle Beylikdüzü'nde 5 yılda 74 tane park açmış olduk. Toplam 1 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olduk. Beylikdüzü'nde insanların huzurla yaşayabileceği bir ortam oluşsun istiyoruz" dedi.

" Beylikdüzü'nde anti-depresan kullananların oranını azaltacağım"

Beylikdüzü'nde yaşayan vatandaşların " karamsar duygulardan, çok güzel duygulara geçeceklerini belirten Çalık, " Parkların insanların psikolojisine nasıl iyi geldiğini çok iyi bilen bir kişiyim. Ben hep şunu söyledim. Beylikdüzü'nde anti-depresan kullananların oranını azaltacağım dedim. Her yaptığımız parkla anti-depresan kullanım oranı azalıyor. Beylikdüzü'ndeki yaptığımız alanları insanlar kullandıkça içerisine huzur dolacak. ve o karamsar duygudan çok güzel duygulara geçecekler. Biz bu kent için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bunun bir etabında da engelsiz yaşam merkezimiz ve kreşimizin olduğu bir alan. Üst tarafında açık spor merkezimizin olduğu bir alan var. Dolayısıyla burası bir yaşam alanına dönüştü ve Gürpınar'ın bu bölgenin çok olan bir fonksiyondu" diye konuştu.

"Biz Beylikdüzü'nden şehirciliğin tarifini değiştireceğiz"

Proje öncesinde bölgenin metruk bir alan olduğunu ve güvenlik zafiyetinin de olduğunu belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, " Burası metruk bir haldeydi. İnsanların kötü işleri yaptığı bir haldeydi. Burası şu an pırıl pırıl güvenliği olan ve yarın sosyal tesisi açılacak olan bir merkeze dönüştü. Beylikdüzü'ne hayırlı olsun. Beylikdüzü'nde yaşayan 409 bin insanımız için pusulamız Beylikdüzü diyoruz. Asla Beylikdüzü'nden başka bir odağımız yok. Yaptığımız işlerin tamamının aslında herkese ilham olması içinde bir taraftan yapıyoruz. Biz Beylikdüzü'nden şehirciliğin tarifini değiştireceğiz. Yerel yönetim felsefesini değiştireceğiz. Bunda da kararlıyız. Önümüzdeki 5 yıl içerisindeki yapacaklarımız sadece Beylikdüzü'ne değil tüm Türkiye'ye nefes olacak" şeklinde konuştu.