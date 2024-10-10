Beyoğlu'nda gün batımı kendisine hayran bıraktı
İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda gün batımı kartpostallık manzara oluştururken, manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar o anları kayıt altına aldı.
İstanbul Beyoğlu Tepebaşında gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Gün batımı adeta görsel şölen oluştururken, vatandaşlar cep telefonlarıyla manzaranın fotoğrafını çekti.
Son Dakika › Genel › Beyoğlu'nda Kartpostallık Gün Batımı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?