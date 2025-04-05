Beypazarı Havucu: Sağlık ve Ekonomiye Katkı

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı Çelik: "Beypazarı Havucu, hem sağlığa hem ekonomiye katkı sağlamaktadır"

ANKARA - Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, "Beypazarı Havucu, hem sağlığa hem ekonomiye katkı sağlamaktadır" dedi.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik Beypazarı havucunun üretimine ilişkin açıklamada bulundu. Çelik yaptığı açıklamada Beypazarı havucunun önemine dikkati çekerek, "Beta-karoten zengini, bağışıklık dostu, sürdürülebilir tarımla üretilen Beypazarı Havucu, hem sağlığa hem ekonomiye katkı sağlamaktadır. Beypazarı Ticaret Odası olarak, yerel üreticimizi desteklemeye, bu özel ürünü küresel pazarlarda da tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.