Bisiklet sevgisini kitaba döktü - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bisiklet sevgisini kitaba döktü

Kayseri'de bisiklet sürmeye başlayan Rıfat Behram Soyuğur, bisikletle yaşadığı hatıralarını kitaba dökerek bisiklet sevgisini artırmaya çalışıyor. Kitabı okuyan kişilerin bisiklete yönelmesiyle olumlu dönüşler alan Soyuğur, bisikleti ilimiz ve ülkemizde kültür haline getirmek adına çalışmalar yapıyor.

03.06.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bisiklet sevgisini kitaba döktü

"Zinciri oluşturan baklalar" kitabını çıkaran sağlık çalışanı, bisiklet sevgisini artırmaya çalışıyor

KAYSERİ - Kayseri'de 10 yıldır pedal çeviren Rıfat Behram Soyuğur; bisikletle yaşadığı hatıralarını kitaba döktü. Çevresinden olumlu dönüşler alan Soyuğur, kitabı okuyan kişilerin bisiklete yöneldiğini söyledi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan Rıfat Behram Soyuğur; 10 yıl önce bisiklet sürmeye başladı. Sosyal medyada da kanal açarak gezilerini paylaşan Soyuğur, gittiği gezilerdeki hatıralarını masal olarak çocuğuna anlatmaya başladı. Bir süre sonra hatıralarını yazıya döken Soyuğur; "Zinciri Oluşturan Baklalar" adlı kitabını çıkardı. Bisikleti çok sevdiğini kaydeden Rıfat Behram Soyuğur; kitap yazma serüvenini anlatarak; "Bisiklet tutkunu Rıfat Behram Soyuğur; "Sağlık için ve çevreye daha duyarlı olabilmek adına 10 yıldır bisiklet kullanıyorum. Kayseri'nin çeşitli ilçelerine ve diğer çevre illere pedal çevirdim. Yolda çok güzel hatıralar biriktirdim. Bu hatıralar ile birlikte de 3.5 yaşındaki oğluma bisikleti le ilgili masallar anlatmaya başladım. Bisiklet sürdüğüm arkadaşlarımı masal kahramanı olarak anlatmaya başladım. Bundan da yola çıkarak bisikleti daha çok sevdirmek adına, bisikleti ilimiz ve ülkemizde kültür haline getirmek adına bir çalışma yaptım. Çevremdeki bütün insanlar da bunu güzel karşıladılar. Bu konuda idarecilerimizin de desteği oldu. Bisiklet binmek öncelikle kendimi tanımama fırsat verdi. Hangi zorluklarla baş edebileceğimi öğrendim. Önüme büyük bir rampa çıktığında zorlandığımı ama oraya çıktığımda bunu başarabildiğimi öğrendim. Sabırlı bir insandım ama daha sabırlı bir insan olmaya başladım" ifadelerini kullandı.

Kitabı okuyan arkadaşlarının da kendisiyle birlikte gezilere katıldığını dile getiren Soyuğur; "Bu hatıraları biriktirip ileride aileme ve arkadaşlarımıza güzel bir hatıra bırakabilirim düşüncesiyle sosyal medyada "bisikletimle" adlı bir kanal açtım. Gittiğim yerlerde elimden geldiği kadar video kaydı alarak oradaki insan görüntülerini, yaşadığımız komik anlar ve gittiğim yerleri tanıtabilmek adına kanalı kurdum. Bu hatıraların hepsini "bir bisikletseverin hikayesi" olarak "Zinciri oluşturan baklalar" adındaki kitapta toplamaya çalıştım. İçindeki kişiler gerçek ama yazdığım olaylar benim hayal ürünüm. Bakla, zinciri oluşturan her bir parça anlamına geliyor. Toplumda da bunu bu şekilde düşünürsek, her birimizin birer bakla olduğunu, bisiklet kültürünün gelişmesi ve daha ileriye gitmesi için her birimizin bir araya gelip bir zincir haline geldiğimizi düşünebiliriz. Kitapla ilgili genel anlamda güzel ve olumlu yorumlar alıyorum. Bir günde okuyup bitiren arkadaşlarımın olduğunu öğrendim. Bu kitap vesilesi ile çalışma arkadaşlarımdan "beraber bisiklet sürelim" teklifleri aldım. Onlarla beraber bisiklet turlarına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kayseri, Behram, Kültür, Genel, Sağlık, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bisiklet sevgisini kitaba döktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Kabine yarın toplanıyor Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var Kabine yarın toplanıyor! Masada, Kurban Bayramı tatili dahil 3 kritik konu var
16:18 “Çöp ev“ davasında karar çıktı Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis "Çöp ev" davasında karar çıktı! Yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
16:09 Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var Bakan Şimşek: Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kaynak girişi var
15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
16:51 Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın Mourinho, sorulan sorulara isyan etti Daha ilk toplantısında yaşananlara bakın! Mourinho, sorulan sorulara isyan etti
15:43 Dybala ve Lukaku’yu getirecek mi Fenerbahçe’den Mourinho’ya transfer için açık çek Dybala ve Lukaku'yu getirecek mi? Fenerbahçe'den Mourinho'ya transfer için açık çek
15:37 Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti Anaokulunda kahreden haber: yere yığılan 6 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 17:33:58. #1.13#
SON DAKİKA: Bisiklet sevgisini kitaba döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement