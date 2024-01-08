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Bitlis'te kayak sezonu açıldı - Son Dakika
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Bitlis'te kayak sezonu açıldı

Bitlis'te kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle birlikte merkezde bulunan El Aman Tesisi, kayak severlerin hizmetine açıldı. Bitlis'te 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşi gören Bitlisliler de soluğu kayak merkezlerinde aldı. Geçtiğimiz perşembe günü başlayan ve cuma günü gece saatlerine kadar süren kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Bitlis'in yüksek kesimlerinde ise 60 santimetre kar örtüsü oluştu. Güneşi de gören Bitlisliler kayak merkezlerine giderek 2024 kış sezonunu açtı. Yağışların durması ve güneşin de açmasıyla kayak severler kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan El Aman Hanı Kayak Merkezi'ne gitti. Hafta sonu olması nedeniyle çocuklarıyla birlikte kayak merkezine giden aileler, bir taraftan bol bol fotoğraf çekerken, diğer taraftan da kayak yapmanın keyfini çıkardı. Çocuğuyla birlikte kayak merkezine gelen Özkan Tuncel, Bitlis'in kayak merkezleri bakımından önemli bir yer olduğunu belirterek, '2024 kayak sezonunu bugün açtık. Vatandaşlarımız da oldukça ilgi göstermiş. Kayak merkezlerimiz çok güzel. Biraz da sosyal tesislerimiz güçlendirilirse buralar çok daha güzel olur. Biz bugün kayak sezonumuzu açtık. Bütün kayak severleri de buraya kayak yapmaya davet ediyoruz' dedi. Hafta sonu tatili ve havanın da güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar hem kendileri hem de çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

08.01.2024 - 02:54,  Güncelleme: 02:55
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Bitlis'te kayak sezonu açıldı

BİTLİS - Bitlis'te kar kalınlığının yeterli seviyeye gelmesiyle birlikte merkezde bulunan El Aman Tesisi, kayak severlerin hizmetine açıldı.

Bitlis'te 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşi gören Bitlisliler de soluğu kayak merkezlerinde aldı. Geçtiğimiz perşembe günü başlayan ve cuma günü gece saatlerine kadar süren kar yağışı yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı Bitlis'in yüksek kesimlerinde ise 60 santimetre kar örtüsü oluştu. Güneşi de gören Bitlisliler kayak merkezlerine giderek 2024 kış sezonunu açtı.

Yağışların durması ve güneşin de açmasıyla kayak severler kent merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan El Aman Hanı Kayak Merkezi'ne gitti.

Hafta sonu olması nedeniyle çocuklarıyla birlikte kayak merkezine giden aileler, bir taraftan bol bol fotoğraf çekerken, diğer taraftan da kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Çocuğuyla birlikte kayak merkezine gelen Özkan Tuncel, Bitlis'in kayak merkezleri bakımından önemli bir yer olduğunu belirterek, "2024 kayak sezonunu bugün açtık. Vatandaşlarımız da oldukça ilgi göstermiş. Kayak merkezlerimiz çok güzel. Biraz da sosyal tesislerimiz güçlendirilirse buralar çok daha güzel olur. Biz bugün kayak sezonumuzu açtık. Bütün kayak severleri de buraya kayak yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Hafta sonu tatili ve havanın da güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar hem kendileri hem de çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.

Bitlis\'te kayak sezonu açıldı
Kaynak: İHA
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