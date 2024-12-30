Boşanmanın Ayrıntısı: Tuvalet Fırçası - Son Dakika
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Genel

Boşanmanın Ayrıntısı: Tuvalet Fırçası

Ankara'da boşanan bir çift, tuvalet fırçası yüzünden mal paylaşımında anlaşmazlık yaşadı.

30.12.2024 19:40
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Hayatlarını paylaştılar, tuvalet fırçasını paylaşamadılar

Boşanan çift arasında tuvalet fırçası anlaşmazlığı

ANKARA - Ankara'da boşanmaya karar veren bir çift, mal paylaşımında tuvalet fırçası hakkı üzerinde anlaşamadı.

İddialara göre anlaşamadıklarını öne sürerek boşanmaya karar veren bir çift, boşanma işlemlerini başlatmak üzere avukata başvurdu. Çift evlenirken sahip oldukları mal ve eşyaları da yine mahkeme ve avukatlar eşliğinde paylaşma kararı aldı. Paylaşılacak eşyaların içerisinde ise tuvalet fırçası dikkati çekti. Mahkeme paylaştırılacak eşyaların kullanıldıktan sonraki değerinin belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Tuvalet fırçası ve diğer eşyalar bilirkişi tarafından yıpranma payının incelenmesinin ardından değeri belirlenecek ve mahkeme malın paylaşımı konusunda karar kuracak.

Dava hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Avukat Taha Ekici, "Kadın müvekkilimiz boşanmak amacıyla ofisimize geldi. Bizde bu çiftin tüm boşanma süreçleri ve ferileri için bir dava açtık. Tabi burada boşanma ferileri arasında eşya paylaşımı da söz konusu. Beraber aldıkları veya kendilerinin aldıkları eşyalarda söz konusu. Müvekkil bize aldığı bu eşyaların tam listesini getirdi. Bizde bunlar üzerinden mahkemeye bir dava açtık. Biz bu davada normalde geçtiğimiz duruşmada bir karar bekliyorduk. Ancak mahkeme karar vermedi. Şöyle ki bize gönderilen listede, müvekkilin bize getirdiği listede tüm eşyalar hepsi markasına kadar çok detaylı bir şekilde yazılmış. Bu eşyalar koltuk, kanepe ve ilginçtir ki tuvalet fırçası bile içinde var. Şimdi burada mahkeme henüz bu eşyaların şu anlık bedelini belirledi. Ancak mahkeme tekrar bu dosyanın bilirkişiye gitmesini istedi. Çünkü bu eşyaların kullanıldığını ve kullanıldıktan sonra bir yıpranma payının olacağını ve değerinin düşeceğini söyledi. Bu yüzden de bu dosyayı tekrar bilirkişiye gönderdi. Yani kısacası bilirkişi şu an tuvalet fırçasının ne kadar yıprandığını ve yıprandıktan sonra değerinin ne olacağını tespit edecek ve ondan sonra mahkeme bu yönde bir karar kuracak" ifadelerini kullandı.

"Tuvalet fırçası yüzünden davamız henüz tamamlanmadı"

Müvekkilin boşanma davası, ziynet eşyası davası ve velayet davasını bitirdiklerini belirten Ekici, "Biz burada müvekkilin boşanmasını, ziynet eşyası davasını, velayet davasını hepsini aslında bitirdik. Ancak şu an bitmeyen tek şey bu bahsettiğimiz eşyalar, yani aslında tuvalet fırçası ve tuvalet fırçası yüzünden aslında şu an davamız henüz tamamlanmadı sayılır. Şu anda onu bekliyoruz. Bence bu dava bir ilk" şeklinde konuştu.

Boşanacak veya yeni evlenecek çiftlere önerilerde bulunan Ekici, "Aldıkları bir tuvalet fırçası bile çiftlerin boşanmasında çok etkili oluyor. Bazen bunu bile aylarca bekleyebiliyorlar. Bu yüzden alınan her bir eşyaya, her bir parçaya dikkat etmelerini öneririm" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Mahkeme, Ankara, Hukuk, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Boşanmanın Ayrıntısı: Tuvalet Fırçası - Son Dakika

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