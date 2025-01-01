Bursa 2025'e Coşkuyla Girdi

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Bursa 2025'e 'merhaba' dedi

Bursa'da yeni yıl coşkusu

BURSA - Bursa'da 2025 yılının gelişi coşku ve mutlulukla karşılandı. Şehirdeki havai fişeklerin kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa'da vatandaşlar yeni yıla dışarda sevdikleri ile birlikte girdi. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla şarkılar eşliğinde dans eden vatandaşlar doyasıya eğlendi. Yılbaşı süsleri ile renklenen 'Yeni Yıl Meydanı'nda vatandaşlar 2025 yılına coşku ve mutlulukla karşıladı. Şehirdeki havai fişek kutlamarı da renkli görüntüler oluşturdu.