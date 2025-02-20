Bursa'da Aralıklı Kar Yağışı

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Bursa'da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

BURSA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün aralıklı kar yağışı uyarısının ardından Bursa'da başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bursa şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini artırarak devam ediyor. Osmangazi'de kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bazı vatandaşların da şemsiye ile yürüdüğü görüldü. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Bursa'da kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.