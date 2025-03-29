Bursa'da Fermuar Sistemiyle Ambulansa Geçit - Son Dakika
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Genel

Bursa'da Fermuar Sistemiyle Ambulansa Geçit

Bursa'da sürücüler, ambulansa yol vermek için fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Sağlık ekipleri vakaya hızla ulaştı.

29.03.2025 16:18
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Sürücülerin fermuar sistemi büyük alkış aldı

BURSA - Bursa'da ambulansı gören sürücüler, fermuar sistemini başarıyla uyguladı. Duyarlı sürücülerin o anları ambulanstaki sağlık personelinin kameralarına yansıdı.

Bursa'da aldığı vakayı hastaneye yetişmeye çalışan 112 Acil Servis ekipleri, zamanla yarıştı. Ambulansın sirenlerini duyan sürücülerin ise, fermuar sistemini başarıyla uygulaması büyük beğeni topladı. Yoğun trafiğe rağmen ambulans vakaya hızla hastaneye ulaştırırken, sürücülerin her geçen gün fermuar sistemini başarıyla uygulaması ambulans içerisindeki kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'da Fermuar Sistemiyle Ambulansa Geçit - Son Dakika

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