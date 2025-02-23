Bursa'da Kar Eğlencesi - Son Dakika
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Bursa'da Kar Eğlencesi

İnegöl'de kar yağışı sonrası vatandaşlar kardan adam tıraşı yaptırdı, kayarak eğlendi.

23.02.2025 14:25
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Kar yağışı vatandaşın aklını aldı... Kimi kardan adamı tıraş etti, kimileri ise tepsi, bidon ve lastikle sokak aralarında keyif yaptı

Ana caddede motosikletin arkasına bağladığı iple ilerleyen genç, herkesin şaşkın bakışları arasında kayboldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kar gören vatandaşlar doyasıya eğlendi. Kimileri traktörün arkasına bağladığı halatla ağaçların arasında kayarken, kimi de tepsi, bidon ve lastiklerle karın tadını çıkardı. Soğuk havada müşteri bulamayan bir berber ise, kardan adamı tıraş etmesi, kameralara yansıdı.

Uludağ'a yağan 2 metrelik kar yağışı sonrası Bursa'nın merkezine ve ilçelerine de uzun zaman sonra kar yağdı. İnegöl ilçesinde ise vatandaşlar karın tadını doyasıya çıkardı. Bazı vatandaşlar tepsi ile kayarken, bazıları ise traktörün, motosikletin arkasına bağladığı ipe tutunarak sokak aralarında kaymanın keyfini çıkardı.

Kar yağışıyla birlikte fazla tıraşa gelmeyen olunca, berber ise çareyi kardan adamı tıraş etmekte buldu. Dükkanının önüne yaptığı kardan adama önlük giydiren esnaf, hem saç hem sakal tıraşı yapmayı ihmal etmedi. Farklı farklı kar yağışına sevinen vatandaşların yaşadığı komik anlar, kameralara ise saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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