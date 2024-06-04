Bursa'daki orman yangını 50 dekarlık alanda etkili oluyor - Son Dakika
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Genel

Bursa'daki orman yangını 50 dekarlık alanda etkili oluyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınının 50 dekarlık alanda etkili olduğunu söyledi. Yangına havadan 4 helikopter, 4 uçak ile karadan da 18 arazöz, 8 su ikmal aracı, 20 itfaiye aracı, 2 dozer, 2 loder, 10 itfaiye su tankeri, 12 hizmet aracı olmak üzere toplam 80 araç ve 242 personelle müdahale ediliyor. Yangın sonrası oluşan dumanlar da Orhaneli ilçesine doğru etkili oluyor.

04.06.2024 18:06
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Bursa'daki orman yangını 50 dekarlık alanda etkili oluyor

Yangına havadan 8, karadan 80 araç ve 242 personel ile müdahale ediliyor

BURSA - Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Orhaneli ilçesindeki orman yangınının 50 dekarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Bölgede hafif rüzgar ve mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığının olduğunu belirten Vali Demirtaş, yangına havadan 4 helikopter, 4 uçak ile karadan da 18 arazöz, 8 su ikmal aracı, 20 itfaiye aracı, 2 dozer, 2 loder, 10 itfaiye su tankeri, 12 hizmet aracı olmak üzere toplam 80 araç ve 242 personelle müdahale edildiğini bildirdi. Vali Demirtaş 26 arazöz ile 4 su tankeri ve 4 dozerin de yangın bölgesine doğru hareket halinde olduğunu aktardı.

Uludağ'ın güney batısında kalan Orhaneli'nin Göktepe ve Topuk köyleri arasındaki çam ormanlarındaki yangın sonrası oluşan dumanların da Orhaneli ilçesine doğru etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bursa'daki orman yangını 50 dekarlık alanda etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki orman yangını 50 dekarlık alanda etkili oluyor - Son Dakika
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