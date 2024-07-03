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Büyükada Rehabilitasyon Merkezi'nde 'hayvanlara bakılmıyor' iddiası

İSTANBUL - Büyükada'da bulunan Adalar Belediyesi'ne ait "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi"nde hayvanların susuz ve mamasız bırakıldığını söyleyen hayvansever bir vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Büyükada'da bulunan Adalar Belediyesi'ne ait "Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Kısırlaştırma Merkezi"nde hayvanların susuz ve mamasız bırakıldığı öne sürüldü. Bir hayvansever, çektiği videoda Rehabilitasyon merkezinin açık olması gereken zamanda hiç kimsenin bulunmadığını, kapısına acil durumlarda arayın gibi bir not bırakıldığı ancak numaranın arandığında ulaşılamıyor olduğunu, hayvanların suyunun İSKİ çalışanı tarafından verildiğini, hasta hayvanların ter içinde olduğunu ancak mama ve su kaplarının boş olduğunu söyledi.