Çankırı Tuzu 50 Milyon Yaşında - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çankırı Tuzu 50 Milyon Yaşında

Geniş Video İzle

Doç. Dr. Ercoşkun, Çankırı tuzunun 50 milyon yıl önce oluştuğunu ve dünyanın nadir saf tuzlarından biri olduğunu belirtti.

14.09.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Ercoşkun: " Çankırı'nın meşhur tuzu, yaklaşık 50 milyon yıl önce oluşmuştur"

ÇANKIRI - Çankırı'da tuz ile ilgili araştırmalar yapan Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı tuzunun 50 milyon yıl önce oluştuğunu kaydederek, " Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir" dedi.

Çankırı tuzu ile ilgili araştırmalar yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, Çankırı'daki tuz yataklarının yaklaşık 50 milyon yıl önce deniz suyunun kurumasıyla oluştuğunu belirtti. Çankırı'nın büyük oranda tuz katmanlarıyla kaplı olduğunu belirten Ercoşkun, Çankırı tuzunun Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisi olduğunu söyledi.

"Çankırı tuzu, Türkiye'nin değil dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir"

Tuzda bulunan kalsiyumun benzersiz bir özellik taşıdığını kaydeden Ercoşkun, "Çankırı'nın meşhur tuzu, yaklaşık 50 milyon yıl önce oluşmaya başlamış ve denizlerin en temiz halinde deniz suyunun kurumasıyla oluşmuştur. Çankırı tuzu, oldukça saf ve temizdir çünkü Tetis Okyanusu'nun kurumasıyla oluşmuş bir tuzdur. Çankırı büyük oranda, yaklaşık 400 ila bin metre kalınlığında tuz katmanlarıyla kaplıdır. Çankırı tuzu, Türkiye'nin değil, dünyanın nadir saf ve temiz tuzlarından birisidir. Çankırı tuzunda sodyum klorürün dışında bir miktar da kalsiyum bulunmakta ve Çankırı tuzuna benzersiz bir özellik kazandırmaktadır. Çankırı tuzu, çok mineral içermez. En önemli kalite kriteri, saflığı ve temizliğidir. Temel kalite kriteri ise içerisinde ağır metal, radyoaktif, mikroplastik ve insan sağlığını tehdit eden herhangi bir unsur bulunmaması" dedi.

Kaynak: İHA

Çankırı, Sağlık, Tarım, Çevre, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Çankırı Tuzu 50 Milyon Yaşında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: “Gelip öcünü benden alsalardı“ Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: "Gelip öcünü benden alsalardı"
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 00:06:57. #1.12#
SON DAKİKA: Çankırı Tuzu 50 Milyon Yaşında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement