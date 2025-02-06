Celal Amca'nın Kış Kutlaması

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70 yaşındaki Celal Amca, kara olan hasretini oyun havası ile dindirdi

Arabasından müzik açtı, önce oynadı sonra karda yuvarlandı

BALIKESİR - Balıkesir'de köyde yaşayan 70 yaşındaki Celal Amca, bu kez ilk kez yağan kar ile adeta hasret giderdi. Arabasından oyun havası açan Celal Amca, önce çiftetelli oynadı sonra kendini karların içine bıraktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Derecikören köyünde yaşayan 70 yaşındaki Celal Kırtay, uzun zaman sonra ilk kez yağan kar için adeta kutlama yaptı. Köyün meydanında arabasını çalıştırıp oyun havası açan Celal Amca, yağan karı bir süre çiftetelli oynayarak kutladı. Köy sakinlerinin şaşkın bakışları arasında oyununa devam eden yaşlı vatandaş, daha sonra kendini yerde biriken karların içine bıraktı. Köy sakinleri ise Celal Amca'nın o anlarını saniye saniye kaydetti.