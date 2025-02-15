Cengiz Aytmatov Enstitüsü Kuruldu

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Yeni kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Türk kültürünü pekiştirmek için göreve başlıyor

ANKARA - Türk dünyasının ortak değeri olarak bilinen yazar Cengiz Aytmatov'un adı verilen enstitü, Türk dünyasının kültürel birliğini pekiştirmek amacıyla göreve başlıyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayelerinde Türk dünyasının ortak değeri olan yazar Cengiz Aytmatov'un mirasını yaşatmak, fikirlerini yeni nesillere aktarmak ve kültürel birliği pekiştirmek amacıyla kurulan Cengiz Aytmatov Enstitüsü'nün açılış programı, partinin Genel Merkez binasında gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, yazar Aytmatov'un hayatını konu alan kısa film gösterisi sunuldu.

"Her Türk kavminin Kızılelma'sı birlik ve beraberlik içinde güçlü olmaktır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, açılış töreninde yaptığı konuşmada, her Türk kavminin Kızılelma'sının birlik ve beraberlik içinde güçlü olmak olduğuna vurgu yaparak, "Güçlü olmanın nirengi noktası ise Türk kavimlerini iyi tanımaktan geçer; onların örf, adet, gelenek ve göreneklerini öğrenmek için destanlarını, divanlarını, hikayelerini, hikmetlerini velhasıl edebiyata dair bütün geçmişini iyi bilmemiz gerekir. Bunu öğrenmenin en iyi yolu şüphesiz milletin ruhunu ve irfanını kaleme alan şair, yazar ve düşünürlerimizi tanımamızdan geçer. Cengiz Aytmatov son dönem Türk dünyasını köy-köy, kasaba-kasaba ve şehir-şehir tarif eden muhteşem büyüğümüzdür. O milletimizin şanlı geçmişini, büyük devletini bazen bir hayvanda, bazen de deniz ve göllerde, bazen de ıssız bucaksız Türkün bozkırında arar. Binlerce yıllık efsanelerimizi, destanlarımızı, kahramanlarımızı öyle güzel öyle ince öyle sırlı bir kalemle işler ki; bize bu anlatış, büyük sosyal olaylarda dayanma gücü verir" diye konuştu.

Enstitünün hedefleri

Türk dünyası fikrini güçlendirmek ve Türk kültürünün ortak değerlerini yaşatmak için çalışma hayatına başlayan enstitünün temel hedefleri de belirlendi. Bu çerçevede enstitü, Aytmatov ve eserlerini akademik ve kültürel faaliyetlerle tanıtmak, eserlerin ortak Türk alfabesi ile yeniden basımını sağlayarak Türk dünyasında ortak kültürel bilinci pekiştirmek, Aytmatov'un değer kavramı çerçevesinde eserlerini eğitici bir unsur olarak yaygınlaştırmak, Aytmatov'un eserlerindeki toplumsal bütünleştirici yönü ön plana çıkararak, Türk kültürünün kapsayıcılığını vurgulamak ve Aytmatov'un hayatı üzerinden, Ata Beyit ve Kırgız-Türk aydınlarının Sovyet sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde yaşadığı trajedilere dikkat çekerek milli hafızayı canlı tutmak gibi görevler üstlenecek.