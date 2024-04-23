Çocuklar Ücretsiz Döner İkramıyla Mutlu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Çocuklar Ücretsiz Döner İkramıyla Mutlu Oldu

İzmir'de döner ustası Emre Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gün boyu ücretsiz döner dağıttı. Koca, yaklaşık 700 çocuğa bayram dolayısıyla döner ikram ederek çocukların bayramını kutladı. Dönerci ailesiyle birlikte döner yemeye gelen çocukları dükkanlarına ücretsiz döner yemeye davet etti.

23.04.2024 20:42  Güncelleme: 20:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuklar bu dönerciden mutlu döndü

İZMİR - İzmir'de döner ustası Emre Koca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gün boyu ücretsiz döner dağıttı. Yaklaşık 700 çocuğa bayram dolayısıyla döner ikram eden Koca, çocukların bayramını kutladı.

İzmir'in Konak ilçesinde yaklaşık 30 yıldır döner işi yapan Emre Koca (48), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. İşletmede bugün çocuklara ücretsiz ikram edilmek üzere 45 kilogram döner takıldı. Hazırlanan dönerler yaklaşık 700 çocuğa ikram edildi. Çocuklar hem karnını doyurdu hem de çalan müziklerle eğlencenin tadını çıkardı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Çocukları döner yemeye çağıran döner Ustası Emre Koca, "Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı. Bütün çocuklar döner, ayran, bayrak hediyemizdir. Çıkın gelin. Çocukları seviyoruz, onlar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Biz ustamızdan böyle gördük, onu devam ettirmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hem 23 Nisan'da hem de 29 Ekim'de ikramda bulunuyorlar

Dönerci çalışanı Faruk Güzelcan da her 23 Nisan'da ikram döner verdiklerini kaydetti. Ayrıca 29 Ekim'de de ikramlarda bulunduklarının altını çizen Güzelcan, "Her yerden çocuklar geliyor. 5 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. İnşallah daha uzun seneler de devam ettireceğiz" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte döner yemeye geldiğini belirten Ünal Berk ise şunları söyledi:

"Çok güzel bir gün. Atatürk bugünü bize armağan etti. Herkese bedava döner ve ayran veriyorlar. Ben de yemeye geldim."

Döner ustası Emre Koca'nın kızı 11 yaşındaki Eylül Koca, 23 Nisan'da çocuklara bedava döner dağıttıklarını belirterek tüm çocukları dükkanlarına ücretsiz döner yemeye davet etti.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Emre Koca, 23 Nisan, Çocuk, İzmir, Gastronomi, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çocuklar Ücretsiz Döner İkramıyla Mutlu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz
20:02 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in yaşadığı köyün yakınlarında iskelet parçaları bulundu
18:03 Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar Teleferik kazasında kontrol odasında yaşananlar kamerada: Sistemi durdurup 23 saniye sonra yeniden çalıştırmışlar
17:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç’ın cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmailağa lideri Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
20:38 Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları
19:29 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11’ler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı! Ankaragücü - Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:11 Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası’nda servet kazanacak Halil Umut Meler, Avrupa Şampiyonası'nda servet kazanacak
16:27 Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz Özgür Özel: Cumhurbaşkanıyla önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz
16:22 Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı Vergi dairesinde rüşvet alan memurlar suçüstü yakalandı
16:15 Gazze’de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı
15:58 Icardi’den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı Icardi'den Fenerbahçelileri küplere bindirecek 23 Nisan paylaşımı
15:44 Alec Baldwin, ’Özgür Filistin’ demesini isteyen kadının telefonuna vurdu Alec Baldwin, 'Özgür Filistin' demesini isteyen kadının telefonuna vurdu
15:24 AK Partili Yenişehirlioğlu “Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim“ dediği saatini eliyle kapattı AK Partili Yenişehirlioğlu "Helal yoldan edindim, takmaya devam edeceğim" dediği saatini eliyle kapattı
15:07 Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı’nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı Saatlerdir hizmet veremeyen Üsküdar - Samandıra Metro Hattı'nda trenlerin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı
14:13 23 Nisan kutlamalarında “Puta tapmayın“ diye bağıran şahıs gözaltına alındı 23 Nisan kutlamalarında "Puta tapmayın" diye bağıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 21:24:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çocuklar Ücretsiz Döner İkramıyla Mutlu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement