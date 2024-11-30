Cübbeli Ahmet Hoca Taburcu Oldu - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca Taburcu Oldu

Cübbeli Ahmet Hoca, hastaneden taburcu olup akşamki sohbet programını hatırlattı.

30.11.2024 19:28
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Taburcu olan Cübbeli Ahmet Hoca: "Akşam sohbet var onu yayın"

Dr. Nilgün Kaya: "Şu an bir sıkıntımız yok"

KAYSERİ - Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü hastaneden taburcu olurken "Akşam sohbet var onu yayın" derken, açıklama yapan Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya da, "Şu an bir sıkıntımız yok" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı. Ünlü'nün durumu hakkında bilgi veren Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya, "Ateş şikayeti ve idrar yolun da sıkıntıyla geldi. Ufak bir enfeksiyonu vardı. Tedavisini oldu. Çok şükür ateşini de düşürdük. Bir sıkıntımız yok şu an için" dedi.

"Programda aksama yok"

Ahmet Mahmut Ünlü'nün avukatı Emir Akpınar ise geçekleşecek olan programda aksama olmadığını söyleyerek, "Değerli arkadaşlar hocam buraya bir program için gelmişti. Kadir Has Kongre Merkezi'nde saat 19.30'da basketbol sahasında bir sohbet olacak. Programda herhangi bir aksama yok. 19.30'da tüm Kayserili hemşerilerimiz programa davetlidir. Programda herhangi bir aksama olmayacak. Hastaneden birazdan taburcu olacak ve Kadir Has Kongre Merkezi'ne geçeceğiz bizler de" ifadelerini kullandı.

Ahmet Mahmut Ünlü, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cübbeli Ahmet Hoca Taburcu Oldu - Son Dakika

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