D-100'de Tosun Panik Yarattı

D-100'e çıkan tosun ortalığı birbirine kattı: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 karayoluna çıkan tosun ortalığı birbirine kattı. Bir süre trafiğin aksamasına da sebep olan tosunun ekipleri ve vatandaşları peşinen taktığı anlar saniye saniye kaydedildi.

D-100 kara yolu Erenler geçişine çıkarak ortalığı birbirine katan tosun ekipleri peşine taktı. Polis ekiplerinin trafiği durdurduğu kara yolunda araçların üzerine koşan tosunu durdurmak için vatandaşlar da seferber oldu. Trafiğin aksamasına sebep olan tosun bir süre sonra yan yola çıktı. Ekipleri ve vatandaşları seferber eden tosun bir süre sonra yakalandı. Tosunun yolda araçların üzerine koştuğu, ekip ve vatandaşları da peşine taktığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.