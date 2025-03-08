Dağ Keçileri Havadan Görüntülendi

Dağ keçilerinin kış yolculuğu böyle görüntülendi

NİĞDE - Niğde'nin Aladağlar Bölgesinde 3757 yüksekliğe sahip beyaza bürünen Demirkazık Dağı'ndaki keçiler havadan görüntülendi. 17 yaşındaki genç dron pilotu Salih Tamtürk dağ keçilerini görüntüleyebilmek için 1hafta boyunca bölgede arama yaptı ve ortaya eşsiz görüntüler çıktı.

Adana'da çektiği tek plan dron videoları ile tanınan 17 yaşındaki genç dron pilotu Salih Tamtürk Niğde'de dağ keçilerini doğal yaşam alanında dron ile görüntüledi. 1 hafta boyunca Aladağlar bölgesinde gezerek beyaza bürünen Demirkazık Dağı'nda keçileri görüntüleyebildi. Havadan çekilen görüntülerle karların arasında koşan dağ keçileri belgesel karelerini aratmadı. Aladağlar, Kayseri-Niğde-Adana illeri arasında bulunan dağ sırasındadır. Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin olan bu dağın 54 bin 524 hektarlık bölümü ilk önce Hacer Ormanı Tabiat Parkı adı altında koruma altına alınmış, ardından 1995 yılında biraz daha geniş bir yüz ölçümüyle milli park ilan edilmişti. Aladağlar, hem Türkiye'den hem de diğer ülkelerden dağcıların Türkiye'de en çok rağbet ettikleri yerlerden biri olma özelliği taşıyor. Alanda dağcılık, yürüyüş, kuş gözlemciliği, kampçılık gibi aktiviteler de yapılıyor.