Deprem Bölgesinde 452 Bin Konut Teslim Edilecek

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Deprem bölgesindeki 11 ilde toplam 452 bin 983 konut yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca TOKİ koordinesinde, Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğünce, deprem bölgesindeki 11 ildeki toplam 452 bin 983 konut yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından edinilen bilgilere göre, TOKİ koordinesinde Emlak Konut GYO ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü ile 11 ilde 174 ayrı alanda, 1900 şantiye, 1581 köy evi şantiyesi olmak üzere toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilde bugüne kadar 169 bin 171 konut, 149 iş yeri ve 32 bin 260 köy evi olmak üzere toplam 201 bin 580 konut teslim edildi. Bu yıl sonunda 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

11 ilde çok sayıda konut hak sahiplerine teslim edildi

Yapılan çalışmalar kapsamında, Adana'da 6 bin 700 konut ve 117 köy evi olmak üzere toplam 6 bin 817 konut teslim edildi. Bu yıl sonuna kadar 11 bin 899 konut, 89 iş yeri ve 534 köy evi olmak üzere toplam 12 bin 522 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Adıyaman'da 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evi olmak üzere toplam 31 bin 406 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 30 bin 835 konut, 2 bin 580 iş yeri ve 10 bin 158 köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.

Diyarbakır'da 7 bin 665 konut, 255 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 920 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 16 bin 27 konut, 251 iş yeri ve 1299 köy evi olmak üzere toplamda 17 bin 577 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Elazığ'da ise 8 bin 149 konut, 685 köy evi olmak üzere toplam 8 bin 834 konut teslim edildi. Bu yılın sonuna kadar 10 bin 261 konut, 87 iş yeri, 2 bin 794 köy evi olmak üzere toplam 13 bin 142 konut ve iş yeri hak sahiplerine verilecek.

Gaziantep'te 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, 1219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplam 29 bin 500 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Hatay'da 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi olmak üzere toplam 46 bin 167 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslimi yapılacak.

Kahramanmaraş'ta 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplam 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Kilis'te 1713 konut, 4 iş yeri ve 439 köy evi olmak üzere toplam 2 bin 156 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 1854 konut, 4 ticaret ve 1003 köy evi olmak üzere toplamda 2 bin 861 konut ve iş yeri hak sahiplerine verilecek.

Malatya'da ise 20 bin 212 konut, 20 iş yeri ve 6 bin 93 köy evi olmak üzere toplam 26 bin 325 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Osmaniye'de 6 bin 391 konut, 6 iş yeri ve 940 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 337 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 9 bin 366 konut, 760 iş yeri ve 2 bin 92 köy evi olmak üzere toplamda 12 bin 218 konut ve iş yeri teslim edilecek.

Şanlıurfa'da 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplam 7 bin 513 konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi olmak üzere toplam 14 bin 735 konut ve iş yeri hak sahiplerine verilecek.

Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. 2025 yılı sonunda ise deprem bölgesinde 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor.

Camiler ve hamamlar tarihi dokusuna uygun şekilde restore ediliyor

Öte yandan, Hatay'da Uzun Çarşı'da üç etap halinde toplam 722 iş yeri yapılıyor. Habib-i Neccar Camii tarihi dokusuna uygun şekilde inşa ediliyor. Kemalpaşa Caddesi ve çevresinde 394 iş yerinin kurası çekiliyor. Kurtuluş Caddesi'nde de 123 iş yeri ve 69 konutun yapımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapalı Çarşı'da 122'si tescilli kültür varlığı olan 140 dükkanın restorasyonu sürüyor. Tarihi Demirciler Çarşısı'nda ise 76 iş yerinin yapımına başlanacak.

Adıyaman'da tarihi kent meydanı yeniden inşa ediliyor. Malatya'da Şire Pazarı, Kuyumcular Çarşısı, Yüzüncü Yıl ve Bakırcılar Çarşısı gibi tarihi alanlar, konutlar ve ofisler ile camiler ve tarihi hamamlar da kentin dokusuna uygun şekilde restore ediliyor.

Bakanlık, enkaz atıklarını da dönüştürüyor. Bu kapsamda, 11 ilde 100 milyon metreküp enkaz atığı Sıfır Atık yaklaşımıyla Hatay ve Kahramanmaraş'taki atık ayrıştırma merkezleriyle beton, tuğla, demir, cam, çelik olarak ayrıştırıldı ve bu atıklar şehirlerin yeniden inşasında kullanıldı.