Deprem Panik Yaralanmaları: 22 Müracaat

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne deprem deniye 22 kişi müracaat etti
Deprem sırasında panikleyen bir kişi 3 kattan atladı
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi deprem sırasında 5 katlı binanın 3 katından aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye deprem deniyle kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.
Arnavutköy'de bir kişi deprem anında panik yaparak 5 katlı binanın 3 katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan Müjdat Yıldırım isimli vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi devam ediyor. Hastaneye deprem deniyle kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.
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