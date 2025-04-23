Deprem Panik Yaralanmaları: 22 Müracaat

Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne deprem deniye 22 kişi müracaat etti

Deprem sırasında panikleyen bir kişi 3 kattan atladı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi deprem sırasında 5 katlı binanın 3 katından aşağıya atlayarak ağır yaralandı. Hastaneye deprem deniyle kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de bir kişi deprem anında panik yaparak 5 katlı binanın 3 katından aşağıya atladı. Ağır yaralanan Müjdat Yıldırım isimli vatandaş Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi devam ediyor. Hastaneye deprem deniyle kaçarken yaralanan 22 kişinin mücaracat ettiği öğrenildi.