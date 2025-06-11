Didim Turizmi Saldırıya Karşı Tek Ses

Didim Turizm Derneği Başkanı Koyuncu: "Bu saldırgan tutum ilçemiz ve turizm adına son derece yanlıştır"

AYDIN - Aydın'ın Didim ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsüne yönelik saldırının ardından açıklamalarda bulunan Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, olayın münferit bir olay olduğunu ifade ederek, "Bu saldırgan tutum ilçemiz ve turizm adına son derece yanlıştır" dedi.

Akbük Mahallesi'nde turistleri taşıyan tur otobüsüne yönelik saldırının ardından olayın şüphelileri jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen beş şüphelinin işlemleri devam ederken, yaşanan saldırı olayının yanlış olduğunu ifade eden Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, "Güzellikleriyle anılması gereken ilçemizin bu şekilde anılması hoş olmadı" ifadesini kullandı.

Koyuncu yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "Akbük yolunda meydana gelen bu olay bizleri son derece üzmüştür. Basından öğrendiğimiz kadarıyla tur otobüsüne yönelik bu saldırgan tutum ilçemiz ve turizm adına son derece yanlıştır. Bu tür bir olayın münferit bir olay olduğunu düşünüyorum. Güzellikleriyle anılması gereken ilçemizin bu şekilde anılması hoş olmadı. İnanıyorum ki kolluk kuvvetlerimiz gereken hassasiyeti göstermiştir. Biz turizmin en iyi şekilde anılması noktasında Didim olarak devam edeceğiz. Didim, Türkiye'nin en güvenilir ilçesi olup, tüm misafirlerimizi gönül rahatlığıyla Didim'e bekliyoruz" dedi.