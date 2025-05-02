Dillerle Karate Hedefi

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Maya ve Lara, 8 dil biliyor ve Türk Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

02.05.2025 22:43
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Maya ve Lara 8 dil biliyor, karetede dünya şampiyonluğunu hedefliyor

İZMİR - İzmir'de yaşayan dilbilimci bir ailenin çocukları olan Maya ve Lara hem dil hem de spor alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda dil eğitimi almaya başlayıp 8 yabancı dili akıcı şekilde konuşabilen kardeşler, şimdi de karate dalında Türk Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Dil bilimci olan baba Ferhat Yıldız ve anne Margorzata Yıldız'ın desteğiyle küçük yaşlarda dil eğitime başlayan Maya ve kardeşi Lara (9), okul öncesi dönemde başlayan eğitimle şimdiye kadar 8 dili konuşabilir duruma geldi. Aile, çocukların eğitimi için öğrendikleri dilin yanında fiziksel gelişimi de öncelik haline getirince bale, buz pateni, jimnastik gibi branşların ardından karateye başladı. Kısa sürede karatede büyük bir gelişme göstererek İzmir şampiyonu olan hem Polonya hem de Türkiye vatandaşı Maya, şimdi Türk Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Kendisinin toplam 20 dili akıcı bir şekilde konuştuğunu belirten baba Ferhat Yıldız, "Ben ve eşim dil bilimciyiz. Hazırlamış olduğum kurslarda insanlara dil öğretiyorum. Çocuklar doğduktan sonra dedim ki 'ben çok iddia ediyorum, insanlara dil öğretebiliyorum ama asıl kendi çocuklarıma öğretebilir miyim?' Büyük kızım Maya 3 yaşına, Lara ise1 yaşına geldiğinden itibaren profesyonel olarak çocuklarla dil öğretmeye başladık ve çocuklar okul dönemine gelene kadar 8 dil öğrendi" dedi.

Avrupa dillerini öğrendiler

Çocuklarının öğrenmiş olduğu 8 dili günlük hayatlarında, filmleri seyrederken, insanlarla tanışırken kullanabildiklerini söyleyen yıldız, "Belli bir yaştan sonra çocukları artık ebeveynlerinden ayrılmak zorunda kalıyorlar. Biz de tabii ki çocuklarımızı okula gönderdik. Öğleden sonra üç, üç buçuk kadar okuldalar. Bu sebepten dil öğrenme işine ara vermek zorunda kaldık. Çünkü çocuklar Avrupa dilleri olan İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce'yi öğrendi. Ama dil sadece tek başına bir işe yaramaz. Yani beyinsel olarak gelişirsiniz ama aynı zamanda fiziksel olarak da gelişebilmeniz lazım ki bunlar birbirlerini tamamlasın. Bu sebepten çocuklar 6 yaşından itibaren jimnastikten sonra buz patenine, baleye ve yaş belli bir noktaya geldikten sonra aynı zamanda karate ile tanıştırdım" ifadelerini kullandı.

Rakipleriyle kendi dillerinde konuşabiliyor

Dil bilimci mesleğinin yanı sıra karate antrenörü de olduğunu söyleyen yıldız, "Spor yapan çocuğun aynı zamanda zekası gelişiyor, çok hızlı düşünmeye başlıyor, kendine güveni geliyor ve ileride farklı bireyler olarak karşımıza çıkıyorlar. Bu sebepten dolayı da her gün belirli bir saatimi çocuklara ayırıyorum, getiriyorum, burada çalıştırıyorum. İnşallah da milli takıma gidip Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecekler. Bu arada güzel olan bir şey de var. Maya katıldığı uluslararası müsabakalardaki nerdeyse tüm rakipleriyle kendi dillerinde konuşabiliyor" diye ekledi.

Türkiye Milli Takımı'nı seçti

3 yaşındayken ebeveynleri tarafından dil öğretilmeye başladığını söyleyen Maya Yıldız, "Hem Polonya hem de Türkiye vatandaşıyım. Karateye ise 8 yaşındayken başladım. Şu an 8 dil biliyorum. İspanyolca, İtalyanca, Fransızca, Lehçe, Türkçe, Rusça, ardından Almanca ve İngilizce. Hedefim Türkiye Milli Takımı ile katıldığım her maçta birinci olup dünya ve Avrupa şampiyonu olmak. Ayrıca spor yaptığım ve yarıştığım diğer ülkelerdeki sporcularla da arkadaş olup, onların dilini öğrenmek, memleketini tanımak ve kendi dillerinde konuşmak istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Milli Takım, Türkiye, Eğitim, Genel, Dünya, Spor, Son Dakika

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