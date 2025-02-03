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Diyanet'ten Hutbe Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hutbelerin her hafta 22 milyon insana ulaştığını belirtti.

03.02.2025 20:54
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Hutbelerimiz her hafta 22 milyon insana ulaşıyor"

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hutbenin milyonlarca insana ulaşmanın en önemli vasıtası olduğunu belirterek, hutbelerin her hafta 22 milyon insana ulaştığını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Hutbe Hizmetleri Çalıştayı"na katıldı.

"Hutbelerimiz her hafta 22 milyon insana ulaşıyor"

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Erbaş, hutbenin milyonlarca insana ulaşmanın en önemli vasıtası olduğunu hutbelerin her hafta 22 milyon insana ulaştığını belirterek şöyle konuştu:

"Evlerde Diyanet Televizyonu ve Diyanet radyoları vasıtasıyla evlerinde hutbemizi bekleyen binlerce ev hanımı var. Ayrıca hutbemizi bir gün öncesinden internet ortamına koyduğumuz için perşembe gününden acaba; 'yarınki Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?' diye merak edenleri de saydığımız zaman çok daha fazla rakamlarla karşılaşıyoruz. Bu kadar önemli bir iletişim vasıtası, topluma dokunma vasıtası olan hutbe ile ilgili yapmış olduğumuz bu çalıştayın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum."

"İnsanları hayra çağırmanın en etkili yolu hutbedir"

Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığına toplumu din konusunda aydınlatma görevi verildiğine dikkati çeken Erbaş, "Bir de Kur'an'ın bize yüklediği bir görev tanımı var; 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte felaha ulaşan onlardır.' Biz insanları hayra nasıl çağıracağız, iyiliği neyle emredeceğiz, kötülükten nasıl men edeceğiz? Bunu çeşitli yolları var, bu yollar içerisinde en etkili olanı hutbedir" dedi.

"Hutbelerimizi Kur'an ve sünnet çizgisinde hazırlıyoruz"

Erbaş, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) en etkili hutbesinin Veda Hutbesi olduğunu dile getirerek, "Veda Hutbesi'nde Allah Resulü Efendimizin (s.a.s.) bize bir vasiyeti var, 'Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız; Allah'ın Kitabı ve Resul'ünün (s.a.s.) sünneti.' buyuruyor. Bizde hutbelerimizde Allah'ın kitabını ve Resul'ünün (s.a.s.) sünnetini dikkate alarak olmazsa olmazımız olarak görüyor ve hutbelerimizi bu çizgide hazırlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Doç. Dr. Burhan İşliyen, Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Dr. Fatih Mehmet Aydın da katıldı.

Kaynak: İHA

Ali Erbaş, Politika, Medya, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Diyanet'ten Hutbe Açıklaması - Son Dakika

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