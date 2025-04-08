Diyarbakır'da Dünya Romanlar Günü Kutlandı

Diyarbakır'da Dünya Romanlar Günü etkinliği

DİYARBAKIR - Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü münasebetiyle müzik dinletisi ve etkinlikler düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte konuşan Domlar ve Romanlar Dernek Başkanı Mustafa Yalçın, yüz yıllardır Domların toplum ile bütünleşme, toplumla entegrasyon sağlama konusunda ciddi problemler yaşadığını, dışlandığını ve ötekileştirildiğini savundu. Yalçın, "Domlar bazı özel iş alanlarında istihdam edilmemiş, çalıştırılmamıştır. Hatta diğer topluluklarla bir arada yaşamamış, evlilikler gerçekleşmemiştir, bu da bu azınlık grubun gerek kültürel, gerek sosyal gerekse, ekonomik konularda toplumdan tamamen uzaklaşması sonucunu doğurmuştur. Bu problemler eskiye nazaran azalmış ancak hala devam etmektedir. Nitekim mevcut durumda kangrenleşmiş olan bu sorunun çözümü için harekete geçen Cumhurbaşkanımıza kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Devletimizin eylem planı ile sorunun çözümü için emek verip harekete geçen devletin tüm kurullarına da şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Serdar Demir ise Dom ve Romanlar topluğunun dünyanın ve Türkiye'nin kültürel mozaiğinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi. Demir, "Yaşam enerjileri, sanatları müzikleri, dayanışma olaylarına toplumumuza önemli katkılar sunmaktadır. Bizler Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bu zenginliği yaşatmak, desteklemek, Dom ve Roman vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam katılım sağlamak için çalışmanıza kararlılıkla devam etmekteyiz" diye konuştu.

Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin seslendirdikleri Türkçe ve Kürtçe türkülerle vatandaşlar eğlendi.