Diyarbakır'da Evlat Nöbeti Devam Ediyor

Diyarbakır'da 384'üncü aile evlat nöbetine katıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbetine 384'üncü aile katıldı.

Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 2 bin 100'üncü gününde devam ediyor. Oğlu Murat Karacan için Diyarbakır'dan oturma eylemine katılan baba Mehmet Karacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun 1992 yılında işe gitmek için evden çıktığını ve bir daha gelmediğini ileri sürdü.

Karacan, barış sürecinden dolayı umutlu olduğunu belirterek, "Belki benim de oğlumu bulurlar ve geri döner. Hastayım, annesi de hasta. Oğlum bir an önce gelsin. Gittiğinde 16 yaşlarındaydı, şuan ise 48 yaşında ve kaç yıldır hiç haber alamadık. Biran önce evine gelsin annesine, babasına kavuşsun" dedi.