Diyarbakır\'da Tarlada Kurt Görüntülendi

Tarlada gördüğü kurdu böyle kayda aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada kurt gören vatandaş, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

İlçenin Şükürlü Köyü'nde Okan Boylu isimli vatandaş, tarlada aniden ortaya çıkan kurtla göz göze geldi. Boylu, bir süre göz göze kaldığı kurdu, cep telefonuyla görüntüledi. Boylu, gördüğü hayvanı ilk önce tilkiye benzettiğini, daha sonra görüntüyü aile büyüklerine izletince kurt olduğunu öğrendiğini söyledi.