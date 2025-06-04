Diyarbakır Otogarı'nda Bayram Sükuneti - Son Dakika
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Diyarbakır Otogarı'nda Bayram Sükuneti

04.06.2025 19:19
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Kurban Bayramı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı, otogar sessiz. Sınav kaygısı seyahatleri etkiliyor.

Diyarbakır otogarında bayram sessizliği sürüyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır otogarında haziran ayında yapılacak olan YKS sınavı ve bayram tatilinin kısa olmasından dolayı, Kurban Bayramı öncesinde beklenen yoğunluk yaşanmadı. Otobüs firmaları, seferlerin büyük bölümünün boş koltuklarla yapıldığını belirtti. Bayram dönemlerinde hareketliliğin arttığı otogarda bu kez dikkat çeken bir sessizlik hakim.

Bayram tatilinin bu yıl 4 gün olması ve haziran ayında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın hemen öncesine denk gelmesi, yolculuk planlarını etkiledi. Özellikle sınava hazırlanan öğrencilerin ve ailelerinin şehir dışına çıkmaktan kaçınması, otobüs biletlerine olan talebi düşürdü. Otogar esnafı, bayram döneminde önceki yıllara kıyasla ciddi bir durgunluk yaşandığını ifade ederken, bazı firmaların düşük talep nedeniyle ek sefer planlarını iptal ettiği öğrenildi. Yetkililer, bayramın ilerleyen günlerinde bir miktar hareketlilik yaşanabileceğini belirtse de, bu yıl ki bayram trafiğinin geçmiş yıllardan oldukça gerisinde kalacağı öngörülüyor.

Diyarbakır Otobüsçüler Derneği Başkanı Aydın Özgen, bayram tatili kısa olduğu için vatandaşların seyahat etmeyi biraz kısıtlatıldıklarını ifade etti. Özgen, "Şu anda gidişlerimiz de otobüslerin doluluk oranı yüzde 10 civarında hatta bazı yerler seferlerini iptal etmek zorunda kalıyorlar. Bayram gelişlerinde bir hareketlilik var. Bayramdan önce gelişler var bayramdan sonra da bunların dönüşü olacaktır. Malumunuz bayram tatili kısa olduğu için vatandaşlar pek seyahat etme tercihinde bulunmadılar. Bayramdan sonra 20 günlük bir sürede okulların devamı var, çocuklarımızın sınavları var, çocuklar geleceklerini bu sınavlara bağlıyorlar bu yüzden insanlar il dışı planları yapmıyor" ifadelerini kullandı.

Otobüs firma yetkilisi Yahya Akar ise, beklentilerin çok altında bir yolcu kapasitesine sahip olduklarını ifade etti. Akar, "Bunların nedeni bayram tatilinin kısa olması ve Haziran ayındaki sınavdır. Sınavlardan sonra işlerin açılmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Diyarbakır Otogarı'nda Bayram Sükuneti - Son Dakika

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