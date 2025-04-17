Don Kırıcı Pervaneler Bahçeyi Korudu - Son Dakika
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Don Kırıcı Pervaneler Bahçeyi Korudu

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Adıyaman'da don kırıcı pervaneler sayesinde badem bahçesi zirai dondan etkilenmedi.

17.04.2025 14:28
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Adıyaman'daki don kırıcı pervaneler zirai dona geçit vermedi

Adıyamanlı çiftçi, devlet desteğiyle kurduğu don kırıcı pervaneler sayesinde zirai dondan etkilenmedi

ADIYAMAN - Adıyaman'da, don olaylarına karşı devletin desteğiyle kurduğu don kırıcı pervaneleri sayesinde, yüzlerce dönüm badem bahçesi yaşanan zirai dondan etkilenmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde Adıyaman- Kahta karayolu üzerinde bulunan Arılı Köyü sınırlarında bulunan 500 dönümlük badem bahçesine 7 adet don kırıcı pervane kurdu. Kurulan don kırıcı pervaneler sayesinde yaşanan son zirai donda bahçedeki badem ağaçları zarar görmedi.

Pervaneler devreye girdi, çiftçinin badem bahçesinde dona izin vermedi

Adıyamanlı çiftçi Fehmi Turanlı, ürünlerini yaşanan zirai dondan bu don kırıcı pervaneler sayesinde korudu. Yüzde 50'si hibe olan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında kurulan don kırıcı pervaneler, hava sıcaklığı sıfır ve altına düştüğü anda otomatik olarak devreye giriyor. Pervanelerin her biri yaklaşık 60 dekarlık alanda zirai don oluşumunu engelliyor.

"Don kırıcı pervaneler sayesinde bahçemiz zarar görmedi"

Bahçesine kurduğu don kırıcı pervanelerle ilgili açıklamalarda bulunan bahçe sahibi Fehmi Turanlı, "Kırsal kalkınma desteğiyle kurduğumuz don kırıcı pervaneler sayesinde bahçemiz zarar görmedi. Don olayının yaşandığı zaman pervanelerimiz 3 gün belirli aralıklarla çalıştı. Çok şükür dondan dolayı bahçelerimiz zarar görmedi. Don olayı yaşanmasından dolayı bu bölgede zarar görmeyen bahçe kalmazken çok şükür benim bahçemde her hangi bir hasar oluşmadı" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Don Kırıcı Pervaneler Bahçeyi Korudu - Son Dakika

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