Down Sendromlu Genç İmamı Kapıda Bekledi - Son Dakika
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Genel

Down Sendromlu Genç İmamı Kapıda Bekledi

Feke'de down sendromlu Savaş Yavuz, umreden dönen imamı kapıda bekledi, duygusal anlar yaşandı.

14.02.2025 20:43
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Down sendromlu genç imamın umre dönüşünü kapıda bekledi

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde down sendromlu genç, umreden dönen imamı kapıda bekledi.

Feke ilçesindeki Akoluk Camii'nde görev yapan imam Muhammed Doğaç, umre ibadeti için kutsal topraklara gitti. Doğaç'ın dönüşünde kendisini çok özleyen ve camide yanından ayrılmayan down sendromlu Savaş Yavuz, imamı kapısında bekledi. Bu durumu öğrenen imam umreden gelir gelmez Yavuz'un yanına gitti. Doğaç ile Yavuz'un buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Her gün imamın yolunu gözleyen Yavuz, imamı görünce sevinçten duygulandı. Bu anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. İmam Doğaç, ilçedeki bu bağın mutluluk verdiğini, camiye engelli bireylerin de geldiğini söyleyerek, bunun sevindirici olduğunu ifade etti. İmam Doğaç, Yavuz'a oyuncak hediye etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Down Sendromlu Genç İmamı Kapıda Bekledi - Son Dakika

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