Dronu Süpürgeyle Kovalayan İşçi

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'Dron gören masum işçi' kamerada...Süpürgeyle kovaladı

ELAZIĞ - Elazığ'da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan dronu görünce neye uğradığını şaşırdı. Eline aldığı süpürge ile dronu kovalayan şahıs, başarılı olamayınca gerisin geri dükkana döndü.

Olay Elazığ merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Burada dron kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı. Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, dronu görünce önce panikledi. Daha sonra elindeki fırça ile dronu kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.

O anlar, izleyenleri gülümsetti.