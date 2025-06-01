Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yaşanan olay, konuklardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

KÖPÜKLÜ VE MEŞALELİ ŞOV

Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, düğün merasimi sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damadın pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı.

SAÇLARI ALEV ALDI

Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir şahsın saçlarının, elde gezdirilen yanan meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan şahıs ateşi eliyle söndürerek yanmaktan kurtuldu.