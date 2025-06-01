Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen düğün merasiminde yaşanan olay, konuklardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, düğün merasimi sırasında düzenlenen eğlencede gelin ve damadın pistte oynadığı sırada köpüklü ve meşaleli şov gerçekleştirildiği anlar yer aldı.
Eğlence sırasında kafasına köpük sıkılan bir şahsın saçlarının, elde gezdirilen yanan meşaleden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle alev aldığı anlar da görüntülere yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, saçları alev alan şahıs ateşi eliyle söndürerek yanmaktan kurtuldu.
Son Dakika › Genel › Düğündeki meşale şovu faciaya yol açıyordu - Son Dakika
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