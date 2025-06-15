Duygusal Babalar Günü Paylaşımı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesinden duygulandıran babalar günü paylaşımı

İSTANBUL - Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi, sosyal medya hesabından Babalar Günü'nde duygulandıran bir paylaşım yaptı. Yasemin Minguzzi, Barış Manço'nun Gül Pembe şarkısını söyleyerek, eşinin babalar gününü kutladı.

Kadıköy'de 24 Ocak tarihinde bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabı üzerinden duygulandıran bir paylaşım yaptı. İtalyan şef olan eşi Andrea Mniguzzi'nin babalar gününü Barış Manço'nun Gül Pembe şarkısını söyleyerek kutlayan acılı anne paylaşımında, "Babalar günün kutlu olsun canım eşim ve tabi ki sürmelim Ahmet'im" ifadelerine yer verdi.